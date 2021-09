Droomtransfer naar Feyenoord mislukt: ‘Slot kent mij goed en ik ken hem’

Dinsdag, 21 september 2021 om 14:13 • Laatste update: 14:18

Mats Seuntjens droomde afgelopen zomer van een overgang naar Feyenoord. De spits van Fortuna Sittard werd in de slotfase van de transferperiode benaderd, maar zag een transfer mislukken. Een teleurstelling voor Seuntjens, die het inmiddels heeft verwerkt en zich volledig richt op Fortuna, zo vertelt hij in gesprek met ESPN.

Seuntjens is het huidige seizoen sterk begonnen met drie goals en een assist en was vorig jaar goed voor zes goals en evenzoveel assists. De aanvalsleider van de Fortunezen heeft over belangstelling dan ook niet te klagen. De spits beaamt dat Feyenoord afgelopen zomer al interesse in hem had. "Ze hebben zich gemeld bij Fortuna, maar ik ben hier nog. Ik kan er niet heel veel zinnigs over zeggen op dit moment." Voor Seuntjens was een transfer naar Feyenoord een droom geweest, maar inmiddels heeft hij de knop weer omgezet. “Het is nu alweer september, dus het wordt gewoon knallen met Fortuna Sittard dit seizoen.”

Mocht Seuntjens de overstap naar Feyenoord gemaakt hebben, had dit een weerzien met Arne Slot betekent. De twee werkten eerder al succesvol met elkaar samen bij AZ en de Fortuna-uitblinker onderhoudt nog altijd een warme band met zijn ex-trainer. “Hij kent mij goed en ik ken hem erg goed. We weten wat we aan elkaar hebben. Als je de optelsom maakt, klinkt het misschien wel logisch inderdaad. Het is er alleen niet van gekomen, ik wens hem en Feyenoord heel veel succes komend seizoen.”

Sjors Ultee is maar al te blij dat hij ook dit seizoen nog steeds kan beschikken over de spits. “Mats is een geweldige voetballer, we zijn heel blij dat hij bij ons speelt. Hij heeft een combinatie van techniek en power. Hij is zo snel, ook met de bal aan zijn voet, echt een topper voor ons.” Volgens de trainer van Fortuna hoeft het niet per se een nadeel te zijn als Seuntjens dinsdagavond in het competitieduel met Ajax op een eiland komt te staan. “Als we Mats in de één-tegen-één kunnen krijgen, is dat ook wel heel lekker. Als je verdediger bent en hij komt op je af dribbelen, voel je je als verdediger misschien wel heel eenzaam.”