‘Chelsea legde afgelopen zomer bod van 100 miljoen neer in Parijs’

Dinsdag, 21 september 2021 om 13:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:19

Chelsea heeft afgelopen transferperiode een serieuze poging gewaagd om Marquinhos los te weken bij Paris Saint-Germain, zo meldt RMC Sport. De Londenaren hadden er liefst honderd miljoen euro voor over om de huidige aanvoerder van PSG weg te kapen. De Fransen wilden Marquinhos echter onder geen beding laten vertrekken.

Marquinhos vormde bij PSG jarenlang een succesvol defensief duo met Thiago Silva, die vorig jaar zomer de transfervrije overstap naar Chelsea maakte. Thomas Tuchel hoopte Marquinhos op Stamford Bridge te herenigen met zijn landgenoot, maar zo ver kwam het niet. De 27-jarige centrumverdediger voelt zich gelukkig bij PSG en zag een overgang net als zijn werkgever niet zitten.

Een ander argument voor Marquinhos om PSG niet te verlaten zijn de torenhoge ambities van de Franse grootmacht, die afgelopen zomer kracht bijgezet werden op de transfermarkt. PSG haalde met Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Nuno Mendes, Georginio Wijnaldum en Lionel Messi een karrevracht aan grote namen en hoopt dit seizoen een serieuze gooi te doen naar de winst in de Champions League. Marquinhos speelt al acht jaar voor PSG, dat hem in 2013 overnam van AS Roma. De Braziliaan, die nog tot medio 2024 vastligt, staat op 327 officiële duels voor de club, waarin hij 31 keer scoorde en 8 assists gaf.