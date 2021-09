‘Chelsea wil enorme slag slaan en drie sterspelers langer binden’

Dinsdag, 21 september 2021 om 12:53 • Laatste update: 12:57

Chelsea wil de toekomst van een drietal belangrijke belangrijke basiskrachten veiligstellen, zodra de nieuwe contracten voor Andreas Christensen en Antonio Rüdiger zijn afgerond. N’Golo Kanté, Jorginho en Mason Mount worden door Thomas Tuchel als onmisbaar beschouwd en moeten ook de komende jaren aan the Blues verbonden blijven, zo meldt de Evening Standard.

Wat betreft Andreas Christensen lijkt contractverlenging een formaliteit te zijn, waardoor een transfervrij vertrek na dit seizoen afgewend wordt. De Deen bloeide vorig seizoen onder Tuchel op en was een van de uitblinkers bij de Champions League-winnaar. De verdediger gaat naar verluidt 120.000 euro per week verdienen. Met Rüdiger verlopen de onderhandelingen volgens de Evening Standard een stuk minder soepel. Het contract van de Duits international loopt medio 2022 af. Onder andere Paris Saint-Germain, Real Madrid en Bayern München hebben interesse om de centrumverdediger in januari door middel van een voorcontract transfervrij in te lijven.

Terwijl Christensen en Rudiger, als directe prioriteiten worden gezien, kijkt Chelsea ook naar de lange termijn. Kanté en Jorginho hebben beiden nog een contract tot de zomer van 2023. De Engelsen hopen het tweetal snel langer aan zich te binden, aangezien zij een belangrijke rol speelden tijdens het succesvolle eerste seizoen van Tuchel bij Chelsea. Beiden worden gezien als kanshebbers voor de Ballon d'Or. Waar Jorginho al werd uitgeroepen tot UEFA Speler van het Jaar, werd Kanté door de voetbalorganisatie verkozen als de beste middenvelder in Europa.

Met de contractverlenging van Mount is minder haast geboden. De Engels international zal naar verwachting worden beloond nadat hij zich heeft bewezen als steunpilaar voor club en land. Hij mag zich bij de beter verdienende spelers op Stamford Bridge voegen nadat hij zich heeft ontwikkeld tot een van de sterren van het Europese voetbal sinds hij in 2019 zijn laatste contract tekende, waardoor hij nu vastligt tot medio 2024. De aanvallende middenvelder wacht dit seizoen nog op zijn eerste goal in de Premier League.