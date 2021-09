Voetbalzone zoekt freelancers en stagiairs ter versterking van het (video)team

Dinsdag, 21 september 2021 om 12:45 • Justus Dingemanse • Laatste update: 12:45

Voetbalzone zoekt verschillende nieuwe collega’s en stagiairs ter versterking van het videoteam en onze sociale media. Ben jij een liefhebber van voetbal en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Stuur dan je CV met motivatie voor 1 oktober naar justus.dingemanse(@)footballco.com.

Content Creator / Project Manager (20-40 uur per week)

Voor de periode van (minimaal) een half jaar zoekt Voetbalzone per direct een enthousiaste Content Creator die zelfstandig aan de slag kan met het ontwikkelen van nieuwe formats, kanalen en strategieën. Voor deze rol is het belangrijk om een goed oog voor detail te hebben, flexibel te zijn, grote affiniteit te hebben met sociale media en te beschikken over een vlotte pen en goede communicatieve (Engelse) vaardigheden. Uit de voeten kunnen met Adobe Photoshop en Première zijn een grote pre. Interesse in (zaal)voetbal is belangrijk. De functie kan zowel freelance als met een tijdelijk contract ingevuld worden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Junior editor (12-16 uur per week)

Voor het maken van video’s voor onze sociale media zoekt Voetbalzone per direct een talentvolle videoproducer die creatieve invalshoeken kan bedenken voor leuke video’s en deze zelf kan monteren. In eerste instantie zal het gaan om de periode van drie maanden die bij succes verlengd kan worden. Voor deze functie is het belangrijk dat je goed uit de voeten kunt met Adobe Première en basiskennis hebt van Adobe Photoshop. Daarnaast is het belangrijk dat je op de hoogte bent van het laatste voetbalnieuws en het leuk vindt om de sociale media van voetballers nauwlettend in de gaten de houden.

Stagiair content (32-40 uur per week)

Voor de ondersteuning van het videoteam zijn we op zoek naar een leergierige stagiair die ons op creatief vlak kan ondersteunen bij het maken van onze (video)producties. Taken variëren van het maken van aantrekkelijke content voor onze sociale media, het schrijven van artikelen en het ondersteunen van onze commerciële afdeling. Een goed gevoel voor wat scoort, een scherp oog voor details en een goede kennis van de Nederlandse taal en voetbal zijn belangrijk. Ervaring met Adobe Photoshop en/of Première is een pre. We zoeken iemand voor minimaal vijf maanden en bieden een mooie stagevergoeding. De startdatum is flexibel en de werkzaamheden zullen veelal in de Randstad plaatsvinden.

Stagiair (video)productie (32-40 uur per week)

Voor de productie van onze verschillende programma’s en items zoeken we een handige stagiair die ons zowel kan ondersteunen tijdens draaidagen als bij de verwerking van de content tijdens de postproductie. (Basis)kennis van filmen, licht, geluid en monteren is belangrijk. Ervaring met Adobe Première is een pre. We zoeken iemand voor minimaal vijf maanden en bieden een mooie stagevergoeding. De startdatum is flexibel en de werkzaamheden zullen veelal in de Randstad plaatsvinden.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld.