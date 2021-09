‘Barcelona heeft besloten en zoekt juiste moment om Koeman te ontslaan’

Dinsdag, 21 september 2021 om 12:21 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:23

Bij Barcelona gaat iedereen ervan uit dat Ronald Koeman over een paar weken niet meer op de bank zit als trainer, zo verzekert Goal. Er is overeenstemming over het ontslag van de oefenmeester binnen alle geledingen. De grote vraag is alleen wat het juiste moment is om het vertrek van Koeman te bekrachtigen. Een opvolger heeft Barcelona nog niet gevonden en gezien het drukke schema zal de Nederlander voorlopig blijven zitten, zo klinkt het.

Koeman redde maandagavond met zijn ploeg een punt in eigen huis tegen Granada (1-1) dankzij een laat doelpunt van Ronald Araújo, maar heeft de twijfels over zijn aanblijven daarmee allesbehalve weggenomen. Joan Laporta maakte in mei bij zijn aanstelling als president van Barcelona al duidelijk dat Koeman, die aangesteld werd door zijn voorganger Josep Maria Bartomeu, niet zijn favoriete trainer was. Afgelopen zomer wilde Laporta al afscheid nemen van Koeman, maar daar waren toen niet de financiële middelen voor.

Vooral dankzij het vertrek van Emerson Royal naar Tottenham Hotspur en Antoine Griezmann naar Atlético Madrid kreeg Barcelona enige financiële lucht. De club beschikt over de middelen om Koeman, die recht heeft op een fikse afkoopsom van zes miljoen euro, de laan uit te sturen, maar wacht voorlopig op het juiste moment. De komende twee weken komt Barcelona nog vier keer in actie, absoluut geen ideaal moment voor een vervanger om het over te nemen. Zo gaat Barça donderdag op bezoek bij Cadiz en volgt zondag een thuiswedstrijd tegen Levante. Drie dagen later volgt het Champions League-duel bij Benfica en weer drie dagen later de topper in LaLiga op bezoek bij Atlético Madrid.

De verwachting van Goal is dat Koeman die reeks van vier wedstrijden in ieder geval afmaakt, waarna de interlandbreak 'een goed moment' zou kunnen zijn om te breken met de coach. Laporta wil in ieder geval geen interim-trainer aanstellen, ook niet tot januari: de opvolger van Koeman moet een grote naam zijn die per direct begint aan een project op de lange termijn. Het probleem is dat de meest voor de hand liggende kandidaten al gebonden zijn aan een werkgever.

Volgens Goal en ESPN staat Roberto Martínez bovenaan de lijst van zowel Laporta als Jordi Cruijff, de technisch adviseur van Barça. Martínez ligt echter tot en met het WK van Qatar vast bij het Belgische nationale elftal en zijn komst lijkt dan ook nog ver weg. De naam van Xavi zingt eveneens rond, maar de huidige trainer van Al-Sadd is naar verluidt op dit moment niet de favoriet van Laporta. Bronnen vanuit Barça melden aan Goal dat nog twee trainers in beeld zijn: een met lopend contract, de ander zonder werkgever. De namen van die twee kandidaten zijn niet bekend.