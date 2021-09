‘Helderziende’ PSV-fan waarschuwde Roger Schmidt nog zo!

Dinsdag, 21 september 2021 om 11:55 • Justus Dingemanse • Laatste update: 11:56

Voor de wedstrijd PSV tegen Feyenoord ging verslaggever Kalum van Oudheusden in gesprek met PSV-fans om te horen wat zij vonden van hun coach Roger Schmidt. Op dat moment was de stemming nog erg positief en hadden de fans nog geen idee wat hen te wachten stond. Eén dame kwam met een zeer duidelijke instructie. De vraag blijft wat er wat gebeurd als die was opgevolgd.

Bekijk de video hieronder of blijf op de hoogte en abonneer op ons YouTube-kanaal!