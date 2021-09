‘Er wordt bij Vitesse gescholden, geblowd, er zijn racistische uitingen...’

Dinsdag, 21 september 2021 om 11:26 • Laatste update: 11:36

Vitesse is een onderzoek gestart naar aanleiding van de vechtpartijen die zondagmiddag hebben plaatsgevonden in het GelreDome. Het team van trainer Thomas Letsch ging voor eigen publiek met 1-4 onderuit tegen FC Twente. Tijdens het duel vonden er meerdere ongeregeldheden plaats op de Zuid-tribune. De club laat na aanleiding van een boze brief van een supporter via een officiële verklaring weten 'gepaste maatregelen' te nemen.

De thuiswedstrijd tegen FC Twente stond in het teken van de herdenking van de Slag om Arnhem. Tijdens het jaarlijkse Airborne-duel werd in de 75ste minuut een staande ovatie gegeven door het publiek in Arnhem. Vitesse-fan Frank, die zijn achternaam tegen de Gelderlander niet wil noemen uit angst voor represailles, hield minder leuke ervaringen over aan de wedstrijd. “Ik ben gewend mensen aan te spreken op hun gedrag. Maar daar ben ik na de laatste wedstrijden van Vitesse mee gestopt. Te gevaarlijk.”

De sfeer op de Zuid-tribune, de plek waar de harde kern van Vitesse-aanhangers zit, bereikte tijdens de thuisnederlaag tegen FC Twente volgens Frank een ‘triest dieptepunt’. “Tot drie keer toe brak een vechtpartij uit. Kinderen moesten de tribune af om niet in het gedrang te komen. Mijn maat had zijn dochters bij zich. Ik denk niet dat we die meiden ooit nog terugzien.” De Vitesse-fan was niet de enige met slechte ervaringen op de Zuid-tribune. Na de wedstrijd spraken meerdere supporters hun afschuw uit over de ongeregeldheden tijdens de wedstrijd.

Voor Frank is het plezier van het bezoeken van een wedstrijd hem vergaan. Zo werd hij naar eigen zeggen uitgescholden, kreeg hij bierdouches over zich heen en stonken zijn kleren naar de rook. “Er wordt gescholden met ziektes en in toenemende mate openlijk gerookt en geblowd. Racistische uitingen in allerlei bewoordingen.” De supporter heeft zijn negatieve ervaringen gemaild in een brief aan de fanservice van Vitesse.

De leiding van Vitesse heeft inmiddels schriftelijk gereageerd op de constateringen van zijn supporter. “Het moge duidelijk zijn dat genoemde misdragingen niet thuishoren in het stadion. Vitesse zijnde zetten wij alles in het werk om ervoor te zorgen dat er geen wanordelijkheden plaatsvinden op de tribune. Wij willen een club zijn waar iedereen zich welkom, thuis, prettig en veilig voelt.” Vitesse staat open voor een gesprek met Frank, iets waar de trouwe fan zeker niet onwelwillend tegenover staat. “Als de toestand op de Zuid-tribune op deze manier door blijft gaan, heb ik er geen zin meer in.”