Thiamo (20) lag te huilen en braken van pijn: ‘Dat is toch onmenselijk?’

Dinsdag, 21 september 2021 om 11:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 11:06

De Telegraaf komt met meer informatie over de twintigjarige amateurvoetballer die afgelopen zaterdag creperend van de pijn op de stoep van ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen lag. De geblesseerde speler heet Thiamo en het is nog altijd niet duidelijk wat de aard van zijn blessure is. In de krant uit Jacqueline Winkel, voorzitter van voetbalvereniging SC Elim, haar onvrede over de 'onmenselijke' gang van zaken afgelopen zaterdag.

Thiamo liep zaterdag als speler van SC Elim een blessure op in een amateurwedstrijd, zo bleek maandag al uit een ingezonden brief aan Regionieuws Hoogeveen. Na een helse middag, waarop hij geen zorg kreeg van het ziekenhuis in Hoogeveen, werd hij uiteindelijk in Meppel geholpen. Sinds zaterdagavond ligt Thiamo met drukverband en morfinepillen op bed. Een scan moet uitwijzen wat er precies aan de hand is. Vanwege de zwelling in zijn been kon dat nog niet eerder. "Woensdag wordt hopelijk duidelijk wat er aan de hand is", zegt Winkel, die in contact staat met de jongen en zijn moeder.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Nadat Thiamo op het veld was behandeld door de aanwezige EHBO, werd besloten om hem per brancard van het veld af te dragen. Dat bleek de geblesseerde voetballer opmerkelijk genoeg een rit met de ambulance naar het ziekenhuis te kosten. "Ze zeiden: 'Jullie hebben hem al verplaatst, dan komt er geen ambulance meer. Zorg maar dat je bij de spoedeisende hulp komt.'" Verteld werd dat Thiamo naar het ziekenhuis in Hoogeveen gebracht kon worden.

"Iedereen hier in de buurt weet dat er daar bijna niets meer is, dus er is nog gevraagd: 'Moet hij niet naar Meppel, of naar Emmen?' Maar hij moest echt eerst naar Hoogeveen om gezien te worden door een arts. Dat was een helse rit over alle drempels." Thiamo werd daarbij vervoerd in een busje van een supporter. "Het is een grote kerel van meer dan twee meter lang, ook geen pieper. Maar hij had zó vreselijk veel pijn, hij kon niet eens zitten."

Bij het ziekenhuis bleek de spoedeisende hulp gesloten en was geen arts aanwezig. "Er was alleen een nachtbel, daar is opgedrukt, maar ook dat duurde en duurde maar." Thiamo had naar binnen gemogen, maar alleen als hij naar binnen getild kon worden. "Dat was gewoon niet te doen. Hij was al met man en macht uit het busje getild. En een brandcard hadden ze bij het ziekenhuis niet. Dus hij kreeg een glaasje water en een kussentje voor zijn hoofd en moest dan maar buiten op de koude stoep wachten op de dokter."

Na lang wachten werd verteld dat Thiamo alsnog naar Meppel moest, maar opnieuw was er geen ambulance beschikbaar. "Ze hebben daar maar twee ambulances: één was ingezet, de ander moest blijven voor noodgevallen", verzucht Jacqueline. "Die jongen lag te huilen en braken van de pijn. Moest opnieuw dat busje in naar een ander ziekenhuis. Dat is toch onmenselijk? Ik heb er echt geen woorden voor." Eenmaal aangekomen in Meppel kreeg Thiamo eindelijk hulp. "Hij werd gelijk uit het busje gehaald door ambulancepersoneel en op een brancard met arts erbij naar binnen gebracht. Daar zagen ze gelijk hoe ernstig het was en heeft zware pijnstillers gekregen."

Treant Zorggroep van ziekenhuis Bethesda liet maandag in een verklaring weten dat de basisspoedpost in Hoogeveen in het weekend is gesloten. Alleen de basisspoedpost is momenteel gesloten. "Ik heb navraag gedaan", aldus woordvoerder Erwin Kikkers tegenover De Telegraaf. "Deze meneer is niet aangemeld voor onze spoedeisende hulp bij locatie Emmen. Hij moest waarschijnlijk bij de huisartsenspoedpost in Hoogeveen zijn. Maar of het daar op dat moment druk was, dat weet ik niet. Het belangrijkste is dat mensen niet uit zichzelf naar het ziekenhuis gaan, maar ze moeten contact opnemen met 112 of hun huisartsenpost. Aan de telefoon kan namelijk afgewogen worden welke zorg op dat moment nodig is en waar de patiënt het beste geholpen kan worden."