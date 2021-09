Eljero Elia na veertien jaar terug bij ADO Den Haag

Dinsdag, 21 september 2021 om 09:02 • Yanick Vos • Laatste update: 10:14

Eljero Elia keert terug bij ADO Den Haag. Van een definitieve samenwerking is nog geen sprake, maar de dertigvoudig Oranje-international gaat in ieder geval meetrainen met het team van Ruud Brood. Dinsdag staat de buitenspeler voor het eerst op het trainingsveld bij de nummer vier van de Keuken Kampioen Divisie.

De 34-jarige Elia tekent nog niet definitief bij ADO. De reden dat de boot nog even wordt afgehouden is de financiële situatie van de club. Als de club in rustiger vaarwater is, is het wel de bedoeling van beide partijen, zo klinkt het. Elia maakte in 2005 zijn debuut voor ADO en kwam in drie seizoenen tot zestig officiële wedstrijden. In 2007 maakte hij vervolgens de overstap naar FC Twente.

“Natuurlijk zou het prachtig zijn om mijn carrière af te sluiten bij de club waar het voor mij allemaal begon, maar in deze fase wil ik ADO Den Haag helpen waar mogelijk. Daarom heb ik besloten om nu alvast bij ADO Den Haag te zijn. Op dit moment kijk ik er vooral naar uit om met de groep mee te trainen en wat er verder gaat gebeuren wacht ik rustig af", reageert Elia op de clubwebsite.

Elia zit zonder club nadat zijn contract bij FC Utrecht eerder dit jaar werd ontbonden. De afgelopen maanden werd hij gelinkt aan diverse clubs uit het buitenland. Er was onder meer interesse vanuit de Verenigde Staten. Inter Miami FC uit de Major League Soccer werd genoemd als belangstellende club. Ook Kayserispor, Bursaspor en Göztepe kwamen voorbij in de wandelgangen.

ADO-trainer Brood werd de afgelopen weken meerdere keren gevraagd naar de situatie van Elia. Hij liet steevast weten dat de gesprekken lopen en Elia welwillend tegenover een samenwerking staat, maar dat ADO door de financiële situatie weinig kan. Intussen hield Elia met een personal trainer zijn conditie op peil.