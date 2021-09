Spaanse media hard voor Barcelona: ‘Feitelijk slechts vijf échte basisspelers’

Dinsdag, 21 september 2021 om 08:38 • Laatste update: 08:57

De Spaanse media zijn hard voor het Barcelona van Ronald Koeman na het 1-1 gelijkspel van maandagavond tegen Granada. De Catalanen kwamen al in de tweede minuut op achterstand en kregen het pas in de negentigste minuut voor elkaar om gelijk te maken. De kritiek in de kranten is niet alleen gericht op Koeman; ook de samenstelling van de selectie wordt onder de loep genomen.

“Dit Barça is lichtjaren verwijderd van Barça. Het is een drama”, schrijft Marca. “Granada strooit zout in de wond van een impotent Barcelona. Deze club is niet langer angstaanjagend. De rivalen hebben het respect verloren, dat maakte Granada wel duidelijk. In de basis stonden feitelijk slechts vijf échte basisspelers: Marc-André Ter Stegen, Eric García, Sergio Busquets, Frenkie de Jong en Memphis Depay.” De opstelling bestond verder uit Sergiño Dest, Ronald Araújo, Alejandro Baldé, Sergi Roberto, Yusuf Demir en Philippe Coutinho. Ansu Fati, Ousmane Dembélé en Sergio Agüero ontbraken door blessureleed. “Dit Barcelona heeft gewoon niet wat er nodig is om met Real Madrid, Atlético Madrid of zelfs Sevilla te strijden om de titel. Een paar kinderen opstellen is de oplossing niet. Dit Barcelona moet steen voor steen opnieuw worden opgebouwd, Koeman begint in de spotlights te staan.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Een nieuw, surrealistisch hoofdstuk in de teloorgang van Koemans Barcelona”, schrijft Sport, de meest verkochte sportkrant van Catalonië, over het gelijkspel tegen Granada. “De Catalanen eindigen de wedstrijd door ballen de zestien in te pompen, richting Luuk de Jong, Gerard Piqué en Ronald Araújo... De vroege 0-1 kon niemand geloven, de nachtmerrie gaat maar door. Granada gaf Barcelona de bal, omdat ze heel goed wisten dat de mannen van Koeman geen idee zouden hebben wat ze daarmee moesten. Alleen Memphis probeerde nog iets”, zo klinkt het. Door het gelijkspel komt Barcelona op acht punten uit vijf wedstrijden, waardoor het is terug te vinden op de zevende plaats op de ranglijst van LaLiga. Het gat met koploper Real Madrid bedraagt vijf punten.

‘Heb je de spelerslijst gezien? Wat gaan we dan doen? Tiki-taka spelen?’

Ronald Koeman wilde na afloop van Barcelona - Granada niet over zijn toekomst praten. Lees artikel

Mundo Deportivo schrijft dat Koeman in zwaar weer verkeert. “Barcelona speelde tegen een team dat na 25 nederlagen op rij in Camp Nou nu ineens wint en gelijkspeelt. Dit zou de uitbraak van een storm kunnen betekenen. Hoe zwaar die is, zal de komende dagen moeten blijken. De goal van Araújo heeft de storm enigszins verzwakt. Het is niet dat Barcelona het niet probeerde, maar het brak gewoon niet door de muur van Granada”, zo klinkt het oordeel. AS merkt op dat er de hele wedstrijd werd gefloten. “Er werd gefloten na Coutinho's tweede balverlies en dat bleef doorgaan tot de wissel van Baldé. Het publiek is een boze man die maandagochtend in de bus wacht tot iemand op hem gaat staan, zodat hij kan gaan vechten.”