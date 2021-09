Spors zag op transfermarkt af van komst drie FC Twente-uitblinkers

Dinsdag, 21 september 2021 om 08:10 • Yanick Vos

Johannes Spors ligt onder vuur bij Vitesse, zo schrijft de Gelderlander. De achterban hekelt het beleid van de technisch directeur. De onvrede komt naar voren nu de hoofdmacht beneden verwachting presteert. Het regionale dagblad schrijft dat de aankopen tegenvallen, Spors geen transfergeld heeft opgehaald en de contracten van de belangrijkste spelers na dit seizoen aflopen. Bovendien liet Spors het na om Lars Unnerstall, Robin Pröpper én Ricky van Wolfswinkel aan te trekken.

Spors kon de keeper, verdediger en spits de afgelopen transferperiode transfervrij oppikken. De 39-jarige technisch directeur liet de kans op Unnerstall lopen, zag af van Pröpper en vond Van Wolfswinkel te oud. Het drietal heeft inmiddels een vaste basisplaats bij FC Twente en speelde een belangrijke rol bij de 1-4 overwinning op Vitesse van afgelopen zondag: Pröpper scoorde twee keer, Van Wolfswinkel eenmaal.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De technisch directeur hield de afgelopen transferperiode sterkhouders als Riechedly Bazoer, Oussama Tanane en Danilho Doekhi weliswaar in huis, maar het drietal heeft een aflopend contract en kan Vitesse daardoor na dit seizoen transfervrij verlaten. Spors haalde Markus Schubert (Schalke 04), Toni Domgjoni (FC Zürich), Julian von Moos (FC Basel), Romaric Yapi (Brighton & Hove Albion) en Nikolai Baden Frederiksen (Juventus) naar Arnhem, terwijl hij Jacob Rasmussen, Loïs Openda en Yann Gboho huurde.

Waar Vitesse vorig seizoen nog indruk maakte onder trainer Thomas Letsch, is het nu terug te vinden in het rechterrijtje. Met zes punten uit vijf wedstrijden staan de Arnhemmers op de elfde plaats. Het gat met nummer drie sc Heerenveen bedraagt echter slechts vier punten. Ondanks de tegenvallende prestaties slaagde het team van Letsch er wel in om zich te plaatsen voor de groepsfase van de Conference League. In het derde clubtoernooi van Europa werd afgelopen donderdag NS Mura met 0-1 verslagen.

De Gelderlander schrijft over een gebrek aan creativiteit en individuele klasse bij Vitesse. Volgens de krant moet Spors dat zich aantrekken. “De ‘td’ zit in zijn examenjaar. Vorig seizoen heeft de Arnhemse club kunnen teren op de kwaliteiten in een selectie, die grotendeels was samengesteld door Mohammed Allach en Marc van Hintum. De Duitser heeft nu doorgeselecteerd”, zo klinkt het. Wat het beleid van Spor werkelijk waard is, wordt volgens de krant gaandeweg dit seizoen duidelijk.