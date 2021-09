Gerard Romero noemt zes kandidaten voor opvolging Koeman bij Barcelona

Dinsdag, 21 september 2021 om 07:24 • Yanick Vos

Ronald Koeman lijkt niet zeker meer van zijn baan als hoofdtrainer van Barcelona. De druk op zijn schouders is groeiende vanwege de tegenvallende resultaten. In Spanje wordt al gespeculeerd over zijn opvolging en een zeskoppige lijst gaat rond in de media. Erik ten Hag staat op het lijstje, maar de Ajax-trainer zou niet de favoriet zijn om Koeman op te volgen. Volgens de Spaanse journalist Gerard Romero is staat de naam van de clubloze Andrea Pirlo bovenaan het lijstje.

Romero, die vorige week zijn vertrek bekendmaakte als journalist van RAC1, noemde maandagavond op zijn eigen Twitch-kanaal meerdere kandidaten die door Barcelona gezien zouden worden als mogelijke opvolgers van Koeman. Behalve Pirlo en Ten Hag noemde hij ook de namen van Phillip Cocu, Marcelo Bielsa, Antonio Conte en Xavi. Voorzitter Joan Laporta zou Pirlo bovenaan zijn wensenlijstje hebben staan, aldus Romero, die op Twitter veelvuldig #koemanout schrijft.

Koeman, wiens contract bij Barcelona aan het einde van het seizoen afloopt, gaf maandagavond na het teleurstellende 1-1 gelijkspel tegen Granada tegenover Spaanse journalisten aan dat hij niet meer over zijn toekomst wil praten. Eerder liet de trainer aan de NOS nog weten dat hij met Laporta in gesprek is over een nieuw contract. Na de 0-3 nederlaag in de Champions League tegen Bayern München en het gelijkspel tegen Granada, is in de Spaanse media een eventueel ontslag van Koeman echter onderwerp van gesprek.

Pirlo wordt volgens Romero bij Barcelona gezien als favoriet om Koeman te vervangen. De Italiaan zit zonder werkgever na zijn ontslag bij Juventus eerder dit jaar. Volgens Sport kan Koeman rekenen op ontslag en staat ook Roberto Martínez op het lijstje van Laporta. De Spaanse trainer, sinds 2016 bondscoach van België, zou een van de kandidaten zijn om Koeman op te volgen.

Een eventueel vertrek van Koeman gaat Barcelona naar verluidt miljoenen kosten. De club moet de trainer een vergoeding van zes miljoen euro betalen als er besloten wordt om hem niet voor een derde seizoen in het zadel te houden, zo werd afgelopen weekend gemeld in het programma Club de la Mitjanit van Catalunya Radio. Koeman betaalde een jaar geleden zelf zijn afkoopsom van Barcelona aan de KNVB. Een clausule in het momenteel tot medio 2022 lopende contract van de oefenmeester zou er nu voor zorgen dat hij dit bedrag terugkrijgt als hij geen derde seizoen mag aanblijven in Catalonië.