‘Heb je de spelerslijst gezien? Wat gaan we dan doen? Tiki-taka spelen?’

Dinsdag, 21 september 2021 om 06:56 • Yanick Vos • Laatste update: 07:01

De druk op de schouders van Ronald Koeman als trainer van Barcelona is nog verder toegenomen na het 1-1 gelijkspel van maandagavond tegen Granada. Pas vlak voor tijd voorkwam Ronald Araújo met een rake kopbal een nederlaag in het Camp Nou. Na afloop gaf Koeman aan dat hij niet meer over zijn toekomst wilde praten en beet hij van zich af na een kritische vraag.

Granada beleefde een droomstart in Barcelona en bezorgde Koeman al na 85 seconden kopzorgen. Sergio Escudero had vanaf de linkerkant een afgemeten voorzet in huis op Duarte, die bij de tweede paal volkomen vrijgelaten werd en via de grond kon binnenknikken: 0-1. Daarna parkeerde Granada de bus en deden de bezoekers er alles aan om het spel van Barcelona te ontregelen. Scheidsrechter Santiago Jaime Latre trad nauwelijks op tegen het tijdrekken van Granada en dat leidde tot irritatie bij Koeman. "Vanaf de tweede minuut heeft Granada tijd gerekt met ingooien, met blessures... En de arbiter heeft maar vier minuten erbij geteld. We verliezen zoveel tijd voor dit soort dingen... Dat bemoeilijkt de wedstrijd wel."

Dan toch de 1-1 voor Barcelona! ?? Ronald Araújo kopt in de slotfase de gelijkmaker binnen tegen Granada ?? Is het genoeg voor Ronald Koeman om te blijven zitten als trainer?#ZiggoSport #LaLiga #BarcaGranada pic.twitter.com/CLCaQH9jNN — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 20, 2021

Na rust bracht Koeman Luuk de Jong binnen de lijnen. Later in de wedstrijd liet de trainer ook Gerard Piqué invallen als aanvaller, terwijl Araújo zich in de slotfase ook veelvuldig voorin meldde. Uit een voorzet van Gavi kopte uiteindelijk Araújo in de negentigste minuut raak. “Een buitengewone speler”, zo omschrijft Koeman de Uruguayaan. “We hebben hem echt nodig in dit team, zeker in situaties als deze.” Met hoge voorzetten vanaf de flanken is het Barcelona gelukt om een nederlaag te voorkomen. “Je moet altijd spelen volgens je eigen stijl, maar als de wedstrijd vraagt om een verandering, moet je die toepassen. Dat hebben we denk ik goed gedaan”, aldus Koeman, die in de slotfase nog geel kreeg van de scheidsrechter toen hij protesteerde tegen het vele tijdrekken van Granada.

Barcelona moest het onder meer stellen zonder Ansu Fati en Ousmane Dembélé. Hun afwezigheid is volgens Koeman de reden dat het 4-3-3-systeem niet goed tot uiting kwam tegen Granada. “We hadden geen snelheid op de vleugels”, vervolgde de trainer, die na nieuw puntverlies met Barcelona is terug te vinden op de zevende plaats op de ranglijst met acht punten. De achterstand op koploper Real Madrid bedraagt vijf punten. “Is mijn positie in gevaar? Ik praat niet meer over mijn toekomst”, zo klonk het antwoord van Koeman, die al onder vuur kwam te liggen na de kansloze 0-3 nederlaag in de groepsfase van de Champions League tegen Bayern München.

“Mensen zijn ontevreden over het resultaat, maar ik denk niet dat ze klagen over de inzet. Met wat beschikbaar is, hebben we ons best gedaan. Met een beetje geluk hadden we nog gewonnen”, zei Koeman, die gevraagd werd naar het inbrengen van Luuk de Jong, waarna Barcelona veelvuldig de lange bal hanteerde. “Heb je de spelerslijst gezien? Wat gaan we dan doen? Tiki-taka spelen? We hebben gedaan wat er moest gebeuren. Als de wedstrijd om verandering vraagt, dan moet je het doen. Dit is niet het Barcelona van acht jaar geleden.” Aanstaande donderdag komt Barcelona opnieuw in actie in LaLiga. Cádiz, de huidige nummer dertien van de Spaanse competitie, is dan de tegenstander.