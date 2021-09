‘Naïeve padvinder’ noopte Johan Derksen tot zappen tijdens wedstrijd Ajax

Maandag, 20 september 2021 om 23:45 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:52

Johan Derksen is totaal niet te spreken over de spelopvatting van SC Cambuur in de competitiewedstrijd tegen Ajax van zaterdagavond. Het team van trainer Henk de Jong verloor met liefst 9-0 in de Johan Cruijff ArenA. Derksen noemde de trainer van de Friezen tijdens Veronica Inside een ‘naïeve padvinder’, die zijn elftal lekker laat meevoetballen. Volgens de analist valt de grootste nederlaag ooit van Cambuur in de Eredivisie volledig op het conto van De Jong te schrijven.

Derksen zag zaterdagavond weinig amusementswaarde in de monsterzege van Ajax. “Na 3-0 heb ik het gezien en denk ik: die wedstrijd is het aanzien niet meer waard." De analist zapte naar andere wedstrijden. “Als Ajax een thuiswedstrijd speelt en de tegenpartij wordt geleid door een ‘padvinder’, zoals Henk de Jong van Cambuur, die zijn elftal lekker mee laat voetballen..", verzucht de analist. Volgens Derksen had de trainer er goed aan gedaan om voor een defensiever strijdplan te kiezen. ‘‘Als je als Cambuur naar Ajax gaat, dan kies je voor een versterkte verdediging en speel je op het randje, want ze hebben een Europese wedstrijd in de benen. Pak ze aan, tot je erbij neervalt, maar je gaat toch niet meevoetballen? Dat heeft Ajax uitgevonden!"

De Jong wilde zijn spelers na afloop van de oorwassing niks verwijten: “Laten we eerlijk wezen, we hebben echt van alles geprobeerd. Laag staan, hoog staan, een ander systeem. Ajax was op alle vlakken gewoon beter", erkende de trainer. "Ik heb het niet verkeerd gedaan toch?”, repliceerde De Jong voor de camera van ESPN toen werd gesuggereerd dat een andere spelopvatting tot een minder zware nederlaag zou hebben kunnen geleid. “We hebben gecounterd, maar Ajax was te goed. Ze drukten ons terug op eigen helft. Je kan van een heel goed Ajax verliezen. We hebben een klote-avond, maar morgen (zondag, red.) sta ik weer recht voor de groep. Ze waren gewoon te goed voor ons, op alle posities".

Volgens Wim Kieft hoeft De Jong zijn spelers ook niet publiekelijk af te vallen. “Dit is ook gewoon het niveau van Nederland. Ik heb bij Ajax en bij PSV gespeeld. Dan maakte je ook meer dan honderd goals per competitie. Als je een heel goed jaar had, maakte je er bijna 120. Dit soort uitslagen zitten er altijd tussen." Derksen is het duidelijk niet met de oud-voetballer eens. “Hij moet er wel een wedstrijd van maken, het is een voetbalwedstrijd. Het is niet meedoen met Ajax, vol respect. Scherp tackelen, daar hebben die Ajacieden een hekel aan!"