Druk op Ronald Koeman stijgt na puntenverlies in eigen huis

Maandag, 20 september 2021 om 22:59 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:12

Barcelona heeft maandagavond puntenverlies geleden in LaLiga. Lang zag het ernaar uit dat Granada met drie punten op zak zou vertrekken uit het Camp Nou, maar in de laatste minuut van de reguliere speeltijd zorgde Ronald Araújo nog voor de gelijkmaker: 1-1. Luuk de Jong maakte als invaller zijn debuut in LaLiga; voor Memphis Depay, Frenkie de Jong en Sergiño Dest had trainer Ronald Koeman een basisplek ingeruimd. Na vijf speelronden bezetten los Azulgrana met acht punten de zevende plek op de ranglijst, terwijl Granada met drie punten zeventiende staat.

Koeman had geen ruimte gemaakt in de basiself voor Luuk de Jong, daar de oefenmeester in de voorhoede de voorkeur gaf aan de achttienjarige rechtsbuiten Yusuf Demir en de teruggekeerde Philippe Coutinho. De laatste basisplek van de Braziliaan in LaLiga dateert van 19 december 2020 (2-2 tegen Valencia), ofwel 275 dagen geleden. Verder was de Catalaanse verdediging opvallend jeugdig met een gemiddelde leeftijd van 19,8 jaar. De zeventienjarige Alejandro Baldé maakte zijn basisdebuut, maar de linksachter verliet op slag van rust het veld vanwege een rugblessure.

Valse start voor Koeman en co ?? Granada komt al na anderhalve minuut op 0-1 in Camp Nou, Duarte kopt geheel vrijstaand binnen bij de tweede paal ??#ZiggoSport #LaLiga #BarcaGranada pic.twitter.com/oqDA3CkN9S — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 20, 2021

Granada schoot wervelend uit de startblokken en men bezorgde Koeman al na 85 seconden kopzorgen. Sergio Escudero had vanaf de linkerkant een afgemeten voorzet in huis op Duarte, die bij de tweede paal volkomen vrijgelaten werd en via de grond kon binnenknikken: 0-1. Vanaf dat moment parkeerde Granada direct de bus en was Barcelona aan zet. Sergi Roberto kwam in de negentiende minuut dicht bij de gelijkmaker, maar zijn geplaatste schot vanaf de rand van het zestienmetergebied belandde op de lat. Barcelona kon in het restant van het eerste bedrijf niet overtuigen en grote mogelijkheden bleven uit.

In de tweede helft veranderde er weinig aan het spelbeeld. Granada verdedigde op solide wijze, terwijl het bij Barcelona aan creativiteit ontbrak om de status quo te doorbreken. In de 55ste minuut deed Araújo een duit in het zakje met een kopbal, die echter een meter naast het doel van Granada verdween. Vervolgens kreeg Depay een dubbele kans. Zijn eerste schot van binnen het zestienmetergebied werd geblokt door de inglijdende Monchu; de poging die volgde uit de rebound was niet krachtig genoeg om doelman Luís Maximiano te verrassen.

Dan toch de 1-1 voor Barcelona! ?? Ronald Araújo kopt in de slotfase de gelijkmaker binnen tegen Granada ?? Is het genoeg voor Ronald Koeman om te blijven zitten als trainer?#ZiggoSport #LaLiga #BarcaGranada pic.twitter.com/CLCaQH9jNN — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 20, 2021

De grootste misser van de tweede helft werd genoteerd door Luuk de Jong. Na een corner vanaf de linkerkant ontdeed hij zich binnen het vijfmetergebied van Luis Milla, maar de spits kopte hoog over. Uiteindelijk vond Barcelona de verlossende gelijkmaker in de laatste minuut van de reguliere speeltijd alsnog. Na een combinatie tussen invallers Gerard Piqué en Gavi gaf laatstgenoemde een voorzet in de zestien, waar Araújo op de juiste plek stond om binnen te knikken: 1-1.