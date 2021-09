ADO boekt minimale zege; PSV viert rentree van Romero na een jaar

Maandag, 20 september 2021 om 21:56 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:52

ADO Den Haag heeft maandag een nieuwe zege boekt in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Ruud Brood won maandagavond met 0-1 van Jong PSV. ADO heeft dertien punten verzameld, maar heeft ook zes punten in mindering gekregen. Bij PSV, dat op de zestiende plaats staat met zeven punten, keerde Maximiliano Romero terug binnen de lijnen na iets minder dan een jaar van blessureleed.

In de eerste wedstrijd ooit tussen Jong PSV en ADO kwamen de eerste wapenfeiten van de bezoekers. In de zesde minuut legde Samy Bourard vanaf de rand van het strafschopgebied aan voor een schot, dat geen problemen opleverde voor doelman Vincent Müller. Na een kwartier ontstond een kopkans voor Thomas Verheydt na een goed uitgespeelde aanval, maar opnieuw lette Müller goed op. Vervolgens spatte een schot van Gregor Breinburg uiteen op de lat.

PSV liet zich niet onbetuigd. De thuisploeg speelde fel, maar de meeste kansen bleven voor ADO. Enkele minuten voor de rust kwam de degradant ook daadwerkelijk op voorsprong. Na een snel genomen vrije trap combineerde ADO vloeiend en razendsnel op de helft van PSV. Het eindstation was Bourard, die geen fout maakte in de afronding: 0-1. In het tweede bedrijf nam het aantal kansen af. De eerste serieuze was na twaalf minuten voor Jeremy Antonisse, die een meter over het doel van ADO schoot. Een kwartier voor tijd miste een afstandsschot van Vicente Besuijen de juiste richting.

De rentree van Romero was het eerste echte hoogtepunt van de wedstrijd PSV. Na 68 minuten maakte de aanvaller zijn entree als vervanger van Cheick Touré. De Argentijnse aanvaller liep op 24 september vorig jaar in de uitwedstrijd tegen NS Mura (1-5) een zware kruisbandblessure op. Hij behoorde in de wedstrijden van PSV tegen Real Sociedad (2-2) en Feyenoord (0-4 nederlaag) tot de selectie, maar bleef negentig minuten op de bank zitten. Vervolgens maakte ook Luis Felipe zijn opwachting als invaller, nadat hij de afgelopen vijf duels miste door blessureleed.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Jong AZ 7 5 0 2 3 15 2 Jong FC Utrecht 7 4 2 1 7 14 3 Excelsior 7 4 1 2 6 13 4 ADO Den Haag 7 4 1 2 3 13 5 FC Volendam 7 3 3 1 7 12 6 De Graafschap 7 4 0 3 1 12 7 MVV Maastricht 7 4 0 3 -7 12 8 Roda JC Kerkrade 7 3 2 2 4 11 9 FC Emmen 7 3 1 3 4 10 10 VVV-Venlo 7 3 1 3 0 10 11 FC Eindhoven 7 3 1 3 -1 10 12 TOP Oss 7 3 1 3 -1 10 13 Jong Ajax 7 3 0 4 0 9 14 FC Den Bosch 7 3 0 4 -4 9 15 Almere City FC 7 2 2 3 0 8 16 Jong PSV 7 2 1 4 -1 7 17 NAC Breda 7 1 3 3 -3 6 18 Telstar 7 1 3 3 -6 6 19 Helmond Sport 7 2 0 5 -6 6 20 FC Dordrecht 7 1 2 4 -6 5