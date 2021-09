Johan Derksen fileert ‘die domme kracht met die vierkante kop’ nu al

Maandag, 20 september 2021 om 21:10 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:11

Carlos Vinícius heeft vooralsnog geen indruk gemaakt op Johan Derksen. De aanvaller van PSV, die voor twee seizoenen wordt gehuurd van Benfica met een optie tot koop, kwam tot twee invalbeurten voor zijn nieuwe club. Hij speelde in de Europa League 27 minuten tegen Real Sociedad (2-2) en deed zondag 30 minuten mee tegen Feyenoord (0-4). Volgens Derksen is al gebleken dat Vinícius ‘er niets van kan’.

PSV begon zonder Noni Madueke aan de topper, terwijl Eran Zahavi, Mario Götze en Davy Pröpper in de pauze werden gewisseld; na een uur moest ook Cody Gakpo plaatsmaken. Yorbe Vertessen, Ryan Thomas en Ritsu Doan kwam aan het begin van de tweede helft binnen de lijnen. Carlos Vinícius viel na een uur in en Madueke kwam achttien minuten voor tijd binnen de lijnen. Wim Kieft heeft zich 'vreselijk geërgerd' aan de trainer van PSV en ook de andere analisten van Veronica Inside zijn kritisch.

René van der Gijp zegt gekscherend dat Schmidt ‘moet doorgaan’ met zijn wisselbeleid. “Hij moet niet stoppen. Gewoon consequent de beste spelers eruit halen”, adviseert de analist met een knipoog. “En dan die domme kracht uit Brazilië erin, die helemaal niets kan, met die vierkante kop”, vult Derksen aan. “Die kan er helemaal niets van. Hij was niet voor niets reserve bij Benfica.” Volgens Van der Gijp is Schmidt 'de enige trainer ter wereld die dit doet'. "Zou hij er nooit aan twijfelen?"

Derksen zou graag zien dat Schmidt door zijn spelers tot de orde wordt geroepen. Gakpo zei na de wedstrijd tegen Feyenoord dat hij begrip heeft voor zijn wissel. "Die man heeft zichzelf wijsgemaakt dat hij er meer van weet dan heel dom Nederland bij elkaar. PSV heeft geen personalities; die Gakpo is een heel lieve, bescheiden jongen, maar die ging er helemaal niet met hem over praten, die laat dat gewoon toe. Het zou goed zijn als Schmidt een paar spelers treft die zeggen: kan het afgelopen zijn met dat geouwehoer?"

Kieft ziet niet aanvoerder Gakpo, maar Eran Zahavi als de aangewezen man om van zich af te bijten. "Van Zahavi kun je het misschien verwachten. Die is ouder en wordt ook steeds gewisseld. Die Madueke is negentien jaar, die gaat niets zeggen. Gakpo staat er net in, dus die gaat ook niets zeggen." Gakpo zei dat hij de wissel snapt en accepteert. "Hij denkt natuurlijk: hij heeft donderdag al gespeeld en er komen nog veel wedstrijden aan. Zo wisselt hij dan. Ik heb er niet echt discussies met hem over, nee."