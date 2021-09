Koeman sleutelt: geen Luuk de Jong, wel achttienjarige in de aanval

Maandag, 20 september 2021 om 19:46 • Laatste update: 20:10

Ronald Koeman heeft de opstelling van Barcelona bekendgemaakt voor de thuiswedstrijd tegen Granada van maandagavond in LaLiga. Luuk de Jong mag zich nog niet opmaken voor zijn competitiedebuut, want Ronald Koeman kiest voor een driemansvoorhoede met Memphis Depay, de achttienjarige rechtsbuiten Yusuf Demir en de teruggekeerde Philippe Coutinho. Dinsdag vormden Luuk de Jong en Depay nog de voorhoede tegen Bayern München (0-3 nederlaag). Het eerste fluitsignaal in het Camp Nou klinkt om 21:00 uur.

Door blessures van Ousmane Dembélé, Sergio Agüero, Ansu Fati en Martin Braithwaite heeft Koeman in de voorhoede nog steeds weinig smaken om uit te kiezen. Desondanks behoudt De Jong zijn basisplaats niet, na zijn optreden in de Champions League tegen Bayern München. Koeman schakelt over naar een 4-3-3-systeem en Demir, gehuurd van Rapid Wien, staat aan de aftrap. Een opsteker is de terugkeer van Coutinho, die inmiddels is hersteld van een slepende knieblessure. De Braziliaan maakte tegen Bayern München als invaller zijn langverwachte rentree na bijna negen maanden en keert maandagavond tijdens het LaLiga-duel terug in de basiself. Zijn laatste basisplek in LaLiga dateert van 19 december 2020 (2-2 tegen Valencia), ofwel 275 dagen geleden.

In de verdediging kan Koeman geen beroep doen op Jordi Alba. De linksback viel vorige week in de Champions League geblesseerd uit en wordt opnieuw vervangen door de zeventienjarige Alejandro Balde, die maandagavond zijn basisdebuut voor de Catalanen maakt. Verder staat ook Eric Garcia in de defensie, waardoor Gerard Piqué geen deel uitmaakt van de basiself. Op het ontbreekt middenveld Pedri. De technicus heeft tegen Bayern een kwetsuur aan het dijbeen opgelopen. In de vorige speelronde tegen Getafe (2-1 zege), ontbrak hij nog omdat hij na een korte vakantie kreeg van de club. Zijn plaats op het middenveld wordt ingenomen door Sergi Roberto, waardoor Sergiño Dest zal starten als rechtsback.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araújo, Garcia, Balde; F. De Jong, Busquets, Sergi Roberto; Demir, Depay, Coutinho.