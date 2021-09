AZ accepteert schikkingsvoorstel na rode kaart van Jordy Clasie

Maandag, 20 september 2021 om 18:30 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:36

AZ en Jordy Clasie accepteren een schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal, meldt de club maandagavond via de officiële kanalen. De middenvelder krijgt daardoor een schorsing van drie duels, waarvan één voorwaardelijk. Clasie kreeg zondag op bezoek bij Heracles Almelo (3-2 nederlaag) een directe rode kaart na ingrijpen van de VAR.

Clasie kreeg in de 43ste minuut geel voor een stevige overtreding op Luca de la Torre. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük werd door VAR Siemen Mulder naar de kant geroepen, omdat de actie van de AZ-middenvelder in de ogen van de videoscheidsrechter een directe rode kaart verdiende. Na het zien van de beelden was de scheidsrechter overtuigd. De tackle van Clasie op zijn tegenstander werd alsnog beoordeeld met een directe rode kaart.

Terwijl Clasie op weg was naar de kleedkamer werd het spel hervat en schoot debutant Kaj Sierhuis de bal met een geweldig afstandsschot hard tegen de touwen. Hij maakte de 1-1; in de tweede helft leek AZ ondanks het numerieke ondertal met 2-2 gelijk te gaan spelen, totdat Rai Vloet diep in de blessuretijd een vrije trap benutte. Clasie mist door de schorsing het treffen met FC Twente (donderdag, 21.00 uur) en Go Ahead Eagles (zondag, 14.30 uur).

De overtreding van Jordy Clasie is te zien vanaf minuut 4:55.