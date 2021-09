Raymond Verheijen: ‘In absolute zin heeft Roger Schmidt gelijk’

Maandag, 20 september 2021 om 17:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:24

Dat Roger Schmidt veel wisselt bij PSV begrijpt Raymond Verheijen vanuit wetenschappelijk oogpunt wel. Volgens de inspanningsfysioloog, die werkte bij de KNVB en Feyenoord, toont onderzoek aan dat spelers op zondag onmogelijk volledig hersteld kunnen zijn van een wedstrijd de donderdag daarvoor. "In absolute zin heeft de trainer gelijk als je kijkt naar gedane onderzoeken", zegt Verheijen tegenover Omroep Brabant.

PSV verloor zondag met grote cijfers van Feyenoord (0-4). Na afloop kreeg Schmidt een stortvloed van kritiek op zijn wissels. Zo haalde de Duitser Cody Gakpo, Mario Götze, Davy Pröpper en Eran Zahavi vroeg in de wedstrijd naar de kant. "Het is een feit dat spelers niet volledig kunnen herstellen als ze op zowel donderdag als zondag een wedstrijd spelen, alleen hebben de verschillende instanties daar maling aan", aldus Verheijen. "Uit onderzoek is gebleken dat geen enkele speler binnen 72 uur zijn energievoorraad aan kan vullen."

De inspanningsfysioloog weet dat jongere spelers daar nog meer moeite mee hebben. "Een speler van 28 kan beter omgaan met dit schema dan een jongen van 22, zoals Cody Gakpo." Toch zijn er volgens Verheijen ook argumenten tégen het wisselbeleid van Schmidt. "Fitheid en frisheid is onderdeel van het voetbal, maar niet van de belangrijkste orde. Communicatie op het veld blijft het belangrijkste binnen de voetballerij.”

"Een voetbalactie bestaat uit drie fases", legt Verheijen uit. "De eerste fase is communiceren met je medespelers en zien wat zij willen. Daarna bedenkt een speler een plan om het vervolgens uit te voeren. De eerste fase is vanzelfsprekend het belangrijkste want bij miscommunicatie mislukt de actie." De conclusie van Verheijen over het wisselbeleid van Schmidt luidt: "In absolute zin heeft hij gelijk, in relatieve zin niet. Je kan rouleren om spelers fris te houden maar dat mag niet ten koste gaan van het belangrijkste aspect binnen voetbal: communiceren."