‘Op dit moment zou ik zeggen dat Jurriën Timber beter is dan De Ligt’

Maandag, 20 september 2021 om 16:53 • Jeroen van Poppel

Mike Verweij en Valentijn Driessen zijn vol lof over de prestaties van Jurriën Timber. De journalisten van De Telegraaf gaan in de podcast Kick-off in op de vergelijking tussen de centrumverdediger van Ajax en Matthijs de Ligt. "Op dit moment zou ik zeggen dat Timber centraal beter is dan De Ligt", beweert Driessen opvallend genoeg.

Verweij vindt dat Timber al tegen Sporting Portugal (1-5 winst) uitstekend speelde. "Ik vond dat de aandacht voor Timber een beetje ondersneeuwde in Portugal. Dat is ook logisch als Sébastien Haller vier keer scoort en Antony zo geweldig speelt. Maar Ryan Gravenberch en Timber waren ook heel erg goed in die wedstrijd. Ik vond Gravenberch ook tegen Cambuur weer uitstekend. Die jongen maakt het hele grote stappen en ik denk dat Ajax heel snel met hem om tafel moet om te gaan praten over een nieuw contract (dat medio 2023 afloopt, red.). Dat zijn jongens die op een geweldige manier aan de weg timmeren."

Timber heeft bij Ajax de concurrentiestrijd gewonnen van Perr Schuurs. "Die mocht tegen Cambuur in de rust dan wel invallen", zag Verweij. "Dat is denk ik een beetje de Roger Schmidt-gedachte: die moet toch minuten maken om uiteindelijk, als Schuurs echt nodig is, te kunnen spelen. Hij maakt ook een geweldige ontwikkeling door, dat zien we niet, want hij speelt niet meer, maar op het EK Onder-21 maakte hij een geweldige indruk. Maar hij heeft in de basis bij Ajax te veel fouten gemaakt en is voorbijgestreefd door Timber, en die laat niet meer los."

Verweij wordt gevraagd of Timber beter is dan De Ligt van Juventus. "Dat vind ik niet, want Matthijs de Ligt heeft het geweldig gedaan bij Ajax, zeker in dat laatste seizoen. Maar ik denk dat Timber hard op weg is om minstens net zo goed en misschien wel beter te worden." Driessen doet daar nog een schepje bovenop. "Ik moet ook zeggen: ik heb ze ook gezien in aanloop naar het EK. Ik begreep heel goed dat Frank de Boer op een gegeven moment voor Timber koos, al was De Ligt toen ook geblesseerd."

Driessen vindt dat De Ligt de laatste tijd niet sterk speelt. "De Matthijs de Ligt die we nu zien, is niet dezelfde als in dat superjaar bij Ajax. Hij lijkt er zelfs niet meer op. Toen maakte hij af en toe ook weleens een slippertje, maar hij manifesteert zich nu veel meer als verdediger, en dat kan hij gewoon veel minder. Hij moet gewoon zijn taken doen, maar dat wilde inkomen altijd, en daarmee fouten makend, dan denk ik: keer terug naar de basis. Het mooie bij Ajax dat jaar was dat hij Daley Blind ook voetballend zo mooi aanvulde. Maar bij Juventus is het meer: verdedigen, inleveren en wegwezen. Die De Ligt van Ajax zie je gewoon niet meer."