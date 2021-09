Peter Hyballa vindt na geruchtmakend ontslag nieuwe werkgever

Maandag, 20 september 2021 om 16:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:34

Peter Hyballa heeft een nieuwe club gevonden. De Duitse trainer gaat in eigen land aan de slag bij Türkgücü München, dat uitkomt op het derde niveau. Zo heeft Hyballa ruim een maand na zijn geruchtmakende vertrek bij het Deense Esbjerg fB weer onderdak. "We hebben goede gesprekken gevoerd met Peter en we geloven erin dat hij de juiste man op de juiste plek is", aldus directeur Max Kothny.

Türkgücü, dat sterk gericht is op de Turkse gemeenschap in München, verloor drie van de laatste vier wedstrijden en staat tiende in de 3. Liga. Na de nederlaag afgelopen zaterdag tegen 1. FC Saarbrücken werd Petr Ruman ontslagen. Hyballa is vervolgens direct aangesteld als zijn opvolger. "Türkgücü München is een club in opbouw, waar ik veel perspectief zie", zegt Hyballa, die in Nederland trainer was van NEC en NAC Breda, op de website van zijn nieuwe werkgever. "Mijn doel is elke speler hier beter te maken."

????Peter Hyballa wird neuer Cheftrainer von Türkgücü München. Neben Stationen in Deutschland stand der künftige Coach von Türkgücü München seit 2010 unter anderem in Österreich, den Niederlanden, Polen oder Dänemark an der Seitenlinie. Viel Erfolg Peter! ?? pic.twitter.com/54nlVl3kkH — Türkgücü München (@turkgucumunchen) September 20, 2021

Hyballa ging deze zomer aan de slag bij Esbjerg, maar raakte al snel in conflict met bijna de voltallige spelersgroep. Die stuurde begin augustus een open brief naar de Deense pers, waarin het ontslag van de Duitser werd geëist. De spelers van Esbjerg verweten Hyballa onder meer bodyshaming en fysieke intimidatie. Hyballa bleef aanvankelijk zitten, maar besloot op 11 augustus alsnog op te stappen.

"Ik kan mij niet tegen lucht verdedigen", zei Hyballa over zijn ontslag bij ESPN. "Het was echt kapotmaken. Om de drie dagen had ik weer wat nieuws gedaan. Maar voor mij was het een heel normale manier van coachen. Maar je kunt vandaag de dag niks meer zeggen over kleur, religie, homoseksuelen, heteroseksuelen, en dit en dit en dit. Dat accepteer ik ook allemaal."