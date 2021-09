Mark van Bommel heeft geleerd van ontslag: ‘Ik ben geen controlfreak’

Maandag, 20 september 2021 om 15:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:50

Na een erg moeizame voorbereiding is Mark van Bommel uitstekend begonnen aan het seizoen met VfL Wolfsburg. De trainer verloor nog geen enkele officiële wedstrijd en staat in de competitie in punten gelijk met koploper Bayern München. "Ik ben rustig geworden. Extreem rustig", zegt Van Bommel, die december 2019 werd ontslagen bij PSV, tegenover De Volkskrant.

"Nou ja, rustiger dan voorheen", nuanceert Van Bommel zijn eigen uitspraak. Toch kreeg de oefenmeester afgelopen dinsdag een gele kaart van Danny Makkelie tijdens de uitwedstrijd in de Champions League tegen Lille OSC. "Ja, toen moest ik even het ritme uit de wedstrijd halen", zegt Van Bommel met een lachje. Wolfsburg stond op dat moment met een man minder op het veld, omdat John Brooks na een uur spelen zijn tweede gele kaart ontving. De ploeg van Van Bommel slaagde erin een 0-0 gelijkspel over de streep te trekken.

Van Bommel is anderhalf jaar na zijn gedwongen vertrek bij PSV begonnen aan zijn tweede trainersklus. "Ik ben geen controlfreak", zegt de oud-middenvelder nu. Toch kreeg Van Bommel dat stempel in Eindhoven: hij hield zich met allerlei randzaken bezig en dat ging uiteindelijk tegen hem werken, zo analyseerde hijzelf. "Mijn conclusie is: op het veld, met de spelers, heb ik het ook bij PSV goed gedaan. Het werk als trainer op het veld, in de kleedkamer, dat heb je of dat heb je niet. Voor al die andere zaken in het leven, alles om het voetbal heen, heb je mensen die je kunnen helpen."

"Dat is geweldig geregeld bij Wolfsburg, met allemaal professionals", zegt Van Bommel, zonder een duidelijke verwijzing naar PSV te maken. De coach legt uit wat er in Duitsland van hem verwacht wordt. "We doen nu mee aan de Champions League, maar dat is helemaal niet normaal voor Wolfsburg. Bayern, Dortmund en Leipzig zijn de drie grote clubs. Daarna komen zeker vijf of zes clubs in aanmerking voor de vierde plaats in de Champions League. Wij horen daarbij."