‘Wat Cody Gakpo zegt hoeven we niet serieus te nemen’

Maandag, 20 september 2021 om 15:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:22

Valentijn Driessen neemt de woorden van Cody Gakpo na afloop van de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord (0-4) niet serieus. De aanvaller van PSV werd door Roger Schmidt na een uur naar de kant gehaald en reageerde achteraf erg begripvol op de keuze van zijn trainer. Driessen denkt dat Gakpo niet het achterste van zijn tong laat zien, zo stelt hij in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

In een interview met ESPN reageerde Gakpo op zijn veelbesproken wissel. Het publiek floot Schmidt uit, maar zelf accepteerde de aanvaller de keuze van de trainer. "We stonden achter en de trainer wilde wat forceren", aldus Gakpo. "Hij wilde wat frisheid erin brengen. Dat moet je dan gewoon accepteren. De trainer denkt dat hij op deze manier de wedstrijd kan omdraaien. Ik snap de wissel, want hij denkt natuurlijk: hij heeft donderdag al gespeeld en er komen nog veel wedstrijden aan. Zo wisselt hij dan. Ik heb er niet echt discussies met hem over, nee."

Driessen komt maandag terug op de woorden van de vleugelspits van PSV. "Ik neem Cody Gakpo in dezen niet serieus, omdat hij naast zijn trainer zit", aldus de journalist. "Je kan van een speler van 22 niet verwachten dat hij zijn trainer openlijk afvalt na een 0-4 nederlaag. Dus wat Cody Gakpo zegt, hoeven we eigenlijk niet serieus te nemen. En daar kan die jongen niks aan doen, hoor."

Het wisselbeleid van Schmidt, die ook Eran Zahavi, Mario Götze en Davy Pröpper in de rust wisselde, roept grote vraagtekens op bij Driessen. "Roger Schmidt kan beter trainer worden van een atletiekvereniging. Dat je daar op dit soort dingen let, daar kan ik me iets bij voorstellen. Dan werk je naar een wedstrijd toe, maar hij gebruikt de wedstrijden gewoon als onderdeel van het hele trainingsproces. Ik denk dat dat de omgekeerde wereld is. Je wisselt natuurlijk eigenlijk om je elftal een impuls te geven, of er moet iemand geblesseerd zijn. Anders wissel je om een beter elftal te krijgen. Hij wisselt en het elftal wordt alleen maar zwakker. Eerst waren er drie wissels toegestaan, nu heeft hij er vijf. Dan kan hij zijn hobby helemaal tot in extremis uitvoeren."

Driessen sluit niet uit dat Schmidt onder druk komt te staan in Eindhoven. "De grote wisseltruc hebben de beleidsbepalers van PSV nog niet uit de hoge hoed getoverd, maar dat gaat natuurlijk toch wel een keer gebeuren. Je voelde gisteren in het stadion dat er gewoon heel veel aversie was tegen het elftal, maar ook tegen de trainer en zijn wisselbeleid. Dit was de eerste keer, maar gaat dat nu nog een paar keer fout... En vorig seizoen is het natuurlijk al vaker fout gegaan, dan gaat er een dynamiek komen en moet ik zien hoe de PSV-leiding zich gaat houden." Mike Verweij voegt daar nog aan toe: "Vorig seizoen heeft hij natuurlijk heel veel mazzel gehad dat die stadions leeg waren, want anders was hij met zestien punten achterstand op Ajax natuurlijk al lang het stadion uitgefloten." Het contract van Schmidt bij PSV loopt overigens na dit seizoen af.