Feyenoord-directeur Koevermans opnieuw op huisadres belaagd

Maandag, 20 september 2021 om 15:02 • Laatste update: 15:04

Mark Koevermans is in de nacht van zaterdag op zondag wederom thuis belaagd, zo meldt RTV Rijnmond. Het huis van de algemeen directeur van Feyenoord is beklad met graffiti en er zijn stenen door de ruiten van de voordeur gegooid. In dezelfde nacht werd ook een woning van een van de Vrienden aan de Maas, die betrokken zijn bij Feyenoord City, beklad.

Op de woning van Koevermans werd de tag RJK (Rotterdamse Jongeren Kern) achtergelaten, waarmee duidelijk lijkt uit welke hoek de actie komt. De directeur van Feyenoord heeft aangifte gedaan, zo bevestigt de Rotterdamse politie tegenover de regionale omroep. Het is niet voor het eerst dat Koevermans thuis lastig wordt gevallen. In juni kreeg hij ook al 'bezoek' van ontevreden supporters van de club. De incidenten lijken gerelateerd aan de woede over de plannen voor de bouw van een nieuw stadion voor Feyenoord.

Diezelfde maand kreeg ook Ard Buijsen, die als architect betrokken is bij Feyenoord City, boze fans aan de deur. Alexander van der Lely legde zijn taken als voorzitter van het platform Vrienden aan de Maas neer nadat supporters verhaal kwamen halen bij zijn bedrijf. De Rotterdamse Jongeren Kern is een supportersgroep van Feyenoord. Vijftien fans uit die groepering die in juni de woning van architect Buijsen bezochten, hebben een stadionverbod opgelegd gekregen.