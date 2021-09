‘Geblesseerde voetballer ligt uren op stoep van ziekenhuis te vergaan van pijn’

Maandag, 20 september 2021 om 13:29 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:38

Een twintigjarige amateurvoetballer uit Elim heeft zaterdag uren met veel pijn op de stoep voor het ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen gelegen, zo blijkt uit een ingezonden brief aan Regionieuws Hoogeveen. De speler scheurde vermoedelijk zijn hamstring tijdens een wedstrijd en werd middels 'een zeer pijnlijke rit in een busje' naar ziekenhuis Bethesda gebracht, maar kreeg daar vervolgens geen zorg.

Het opmerkelijke verhaal staat uitgebreid beschrijven bij Regionieuws Hoogeveen. Nadat de speler geblesseerd was geraakt kreeg hij hulp van de aanwezige EHBO. Zijn been werd gekoeld en vervolgens werd besloten om hem per brancard van het veld te dragen. De EHBO belde vervolgens de spoedeisende hulp. "De ambulance kon niet komen, omdat men de geblesseerde speler van het veld had gedragen", luidt de opmerkelijke verklaring in de brief.

Bij gebrek aan een ambulance moest de geblesseerde speler vervolgens middels 'een zeer pijnlijke rit in een busje van een supporter' naar het ziekenhuis worden gebracht. De verwachting was dat daar een arts aanwezig zou zijn, maar het ziekenhuis bleek gesloten. Terwijl gezocht werd naar een oplossing, lag het slachtoffer volgens de ingezonden brief urenlang op de stoep te vergaan van de pijn.

"Na (te) lang wachten kwam er ambulancepersoneel en een arts die het slachtoffer buiten hebben bekeken", klinkt het. "Ze konden niets voor hem doen en verwezen door naar het ziekenhuis in Meppel." Er bleek geen ambulance beschikbaar om de voetballer naar Meppel te brengen. "Er was net een ambulance weg en er stond er nog maar één binnen die moest blijven staan voor noodgevallen. Na een lange pijnlijke middag werd de man uiteindelijk in Meppel geholpen."

Treant Zorggroep van ziekenhuis Bethesda laat in een verklaring weten dat de basisspoedpost in Hoogeveen in het weekend is gesloten. Alleen de basisspoedpost is momenteel gesloten. "Ik heb navraag gedaan", aldus woordvoerder Erwin Kikkers tegenover De Telegraaf. "Deze meneer is niet aangemeld voor onze spoedeisende hulp bij locatie Emmen. Hij moest waarschijnlijk bij de huisartsenspoedpost in Hoogeveen zijn. Maar of het daar op dat moment druk was, dat weet ik niet. Het belangrijkste is dat mensen niet uit zichzelf naar het ziekenhuis gaan, maar ze moeten contact opnemen met 112 of hun huisartsenpost. Aan de telefoon kan namelijk afgewogen worden welke zorg op dat moment nodig is en waar de patiënt het beste geholpen kan worden."