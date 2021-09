De Herdgang besmeurd met graffiti richting Jong PSV - ADO Den Haag

Maandag, 20 september 2021 om 12:02 • Yanick Vos • Laatste update: 12:17

Het sportpark van PSV is in aanloop naar de wedstrijd Jong PSV – ADO Den Haag besmeurd met geel en groene graffiti, zo blijkt uit foto’s die Rik Elfrink op Twitter deelt. De clubwatcher van het Eindhovens Dagblad schrijft dat De Herdgang inmiddels weer is schoongemaakt.

“Vanavond Jong PSV – ADO”, schrijft Elfrink op Twitter. “Iemand of een paar iemanden vond/vonden het nodig om De Herdgang en omgeving ongevraagd van wat extra groen en geel te voorzien.” Een dugout en de tegels naast het veld zijn besmeurd met graffiti. Ook een ruimte naast het veld zit onder de graffiti. Er staat onder meer ‘FCDH’, een afkorting voor FC Den Haag, zoals ADO Den Haag in het verleden heette. De afkorting 'BHK' is mogelijk gebruikt als variant op 'JHK', een afkorting die in supporterskringen bekendstaat als 'Joden Hebben Kanker'. De wedstrijd tussen Jong PSV en ADO begint vanavond om 20.00 uur.

