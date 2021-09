Neres sprak veel met Ten Hag: ‘Niet bij voorbaat de nummer twaalf’

Maandag, 20 september 2021 om 11:28 • Laatste update: 11:30

David Neres speelde afgelopen zaterdag tegen SC Cambuur voor het eerst een volledige wedstrijd in dienst van Ajax sinds 21 maart (Ajax – ADO Den Haag). De Braziliaanse buitenspeler moest de afgelopen maanden genoegen nemen met een bijrol, mede door de komst van Antony en Steven Berghuis. De afgelopen transferperiode leek hij hard op weg naar de uitgang van de Johan Cruijff ArenA, maar tot een vertrek kwam het niet. Erik ten Hag sprak daarom uitgebreid met de aanvaller over zijn huidige situatie en kansen bij Ajax.

Neres scoorde zaterdagavond twee keer en leverde een assist tegen SC Cambuur (9-0). Ten Hag vond de Braziliaan ‘uitstekend’ spelen. “David had gerekend op een transfer. Dat is niet doorgegaan, maar voor mijn gevoel heeft hij dat nu echt achter zich gelaten”, aldus Ten Hag in gesprek met Voetbal International. “We hebben het omgezet in motivatie. Hij traint uitstekend, op de momenten dat hij invalt doet hij het uitstekend, en David is gewoon een uitstekende voetballer. Ook hij kan een rol spelen in het team en ook met een interne concurrentiestrijd. Zo kan je elkaar naar een hoger niveau pushen.”

Toen Ajax zich de afgelopen transferperiode versterkte met Steven Berghuis en Mohammed Daramy, zette directeur voetbalzaken Marc Overmars de deur voor Neres wagenwijd open. Omdat een transfer niet van de grond kwam, is het nu dringen geblazen op de flanken bij Ajax. “Ik praat altijd met al mijn spelers. En dit seizoen heb ik sowieso al heel veel met David gesproken. Over zijn situatie, maar inderdaad ook begin september over zijn perspectief en zijn rol in de ploeg nu de transfer niet was doorgegaan”, aldus Ten Hag over de 24-jarige buitenspeler, wiens contract doorloopt tot medio 2023.

“Ik heb hem uitgelegd dat het zeker niet bij voorbaat vaststaat dat hij de nummer twaalf is”, zegt de trainer, die benadrukt dat Neres kan gaan strijden voor een basisplaats. “Het grote voordeel met hem is dat hij niet alleen rechtsbuiten, maar ook prima linksbuiten kan spelen. Hij doet dus gewoon volop mee in die concurrentiestrijd en David kan dit seizoen nog van hele grote waarde voor Ajax zijn.”