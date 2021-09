‘Ik had die aardige, hardleerse Henk de Jong die pijnlijke uitslag wel gegund’

Hugo Borst begrijpt weinig van de spelopvatting van SC Cambuur in de uitwedstrijd van Ajax. De ploeg van trainer Henk de Jong ging zaterdagavond in de Johan Cruijff ArenA met 9-0 onderuit. Borst schrijft in zijn column in het Algemeen Dagblad dat het de schuld van De Jong was dat het duel tussen Cambuur en Ajax zich ‘zaaddodend ontwikkelde’, daar hij zijn team het veld op stuurde met het idee om ‘vrolijk mee te gaan voetballen’.

“Je zou toch zeggen dat de trainer van Cambuur midweeks heeft gekeken naar de verrichtingen van Ajax in Lissabon. Daar ging Ajax helemaal los. Misschien heeft Henk de Jong gedacht dat deze Portugezen niet leken op Portugezen, en dat is ook best wel zo, de defensie van Sporting was een parodie op een Portugese defensie. Maar het nam niet weg dat Ajax imponeerde”, wijst Borst op de midweekse 1-5 zege van Ajax op Sporting Portugal in de Champions League.

“Trainers moeten een plan verzinnen, of een list. Daar had Henk de Jong drie dagen de tijd voor. In bed, op de plee, onder de douche, er zal toch wel iets briljants in je opkomen? Niet dus. Cambuur ging eens lekker meevoetballen in Amsterdam. Godzijdank werd het zaterdagavond geen 10-0, maar ik had die aardige, hardleerse Henk de Jong die pijnlijke uitslag wel gegund”, schrijft Borst. Hij vraagt zich af wat een ervaren trainer bezielt om ‘om de opdracht te geven vrolijk mee te gaan voetballen tegen een ploeg die superieur is’.

“Wat zou het toch zijn? Het kan niet de overtuiging zijn dat David Goliath kan verslaan, een Nederlandse Eredivisie-trainer is niet achterlijk”, aldus Borst. Hij vermoedt een ander motief, namelijk dat anti-voetbal ‘niet scoort’ in de voetballerij. “Hij meent misschien ook wel dat hij het frisse karakter van zijn leuke ploegje niet moet verloochenen. Want o, ze zitten er net zo lekker in.”

“Misschien vindt hij het zelf, geïndoctrineerd door het dogma van die verheerlijkte Hollandse voetbalcultuur, moreel verwerpelijk om twee bakstenen muurtjes te metselen en op zijn Portugees (elk duel een strijd van leven en dood, vertragen, zuigen, schwalbes) te spelen”, vervolgt Borst. “Ik ken de ware motieven van de trainer, in dit geval Henk de Jong, niet. Ik sluit niet uit dat hij graag wil laten zien dat Cambuur aardig kan combineren. En dat kunnen ze ook best. Ik heb het gezien. Tegen Go Ahead liep het spel van Cambuur gesmeerd. Maar, Jezus, Go Ahead is Ajax niet!”