Fabrizio Romano onthult afkoopclausule van De Ligt in zomer van 2022

Maandag, 20 september 2021 om 09:00 • Chris Meijer

Matthijs de Ligt heeft een afkoopclausule in zijn tot medio 2024 lopende contract, zo onthult Fabrizio Romano in een video op zijn YouTube-kanaal. De transfermarktexpert stelt dat de 22-jarige centrumverdediger in de zomer van 2022 voor een bedrag van 150 miljoen euro op te halen is bij Juventus. Mino Raiola, de zaakwaarnemer van De Ligt, sloot een vertrek bij Juventus afgelopen week in gesprek met Tuttosport al niet uit.

“Alessio Romagnoli kan bij Juventus tekenen omdat hij aan het einde van het seizoen transfervrij is. Samenspelen met De Ligt is een optie. Maar het is niet zeker dat De Ligt bij Juventus zal blijven. Hij is een van de beste centrumverdedigers ter wereld. De mogelijkheid bestaat dat hij Juventus verlaat aan het einde van het seizoen. Soms werkt de transfermarkt nou eenmaal zo”, gaf Raiola te kennen. Romano legt nu uit waarom de zaakwaarnemer van De Ligt - die in de zomer van 2019 voor 85 miljoen euro werd overgenomen van Ajax - deze uitspraken gedaan heeft.

Romano benadrukt dat De Ligt een ‘heel hoog’ salaris heeft bij Juventus, daar zijn contract nog stamt uit de tijd voor de coronapandemie. Juventus maakte in 2019/20 nog ‘slechts’ negentig miljoen euro verlies, maar als gevolg van de uitbraak van het coronavirus liepen de verliezen in het vorige boekjaar op tot ruim het dubbele. Het huidige verlies zal worden gedekt door de reserves die de huidige nummer zestien van de Serie A de afgelopen jaren heeft opgebouwd.

De voornaamste reden dat De Ligt Juventus kan verlaten, is echter dat zijn contract een afkoopclausule bevat. Als er komende zomer een bedrag van 150 miljoen euro op tafel gelegd wordt, kan de Oranje-international worden losgeweekt bij la Vecchia Signora. Romano benadrukt dat de afkoopclausule dusdanig hoog is dat een vertrek van De Ligt bij Juventus lastig wordt. Bovendien wordt De Ligt in de woorden van de transfermarktexpert gewaardeerd door trainer Massimiliano Allegri en is het bestuur van Juventus ervan overtuigd dat hij in dienst van Juventus jarenlang een van de beste centrumverdedigers van Europa kan zijn.

“We stippelen voor iedereen een pad uit, zowel voor spelers als coaches. De Ligt is een jonge speler met veel kwaliteit, maar hij moet zich nog verbeteren. Hij zal nog jaren bij Juventus blijven, ongeacht het aantal wedstrijden dat hij speelt”, zo reageerde Allegri in aanloop naar het duel met AC Milan op de uitspraken van Raiola. “Toen hij hier aankwam, schreef iemand: ‘Hij is een toekomstige Ballon d'Or-winnaar’. Er is vooral rust nodig. Het shirt van Juventus weegt zwaar om de schouders van spelers. Chiellini was waarschijnlijk nog niet zo goed als De Ligt is op zijn leeftijd, maar werd op latere leeftijd een geweldige speler. Dat kost tijd.”

Overigens gaf Allegri in het duel met AC Milan (1-1) in het hart van zijn defensie de voorkeur aan Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci, waardoor De Ligt negentig minuten op de reservebank bleef. “Laten we zeggen dat ik een linksbenige speler nodig heb aan zijn kant. Het ligt niet aan ervaring, want De Ligt heeft al veel wedstrijden gespeeld”, verklaarde Allegri tegenover DAZN. “De Ligt is in drie van onze vier wedstrijden dit seizoen in de basis begonnen. Dit is het vijfde duel en we moeten rouleren met drie wedstrijden in de week.”