Van Hooijdonk sneert naar ‘orakel’ Derksen na uitspraak over Sporting - Ajax

Maandag, 20 september 2021 om 08:15 • Laatste update: 08:46

Pierre van Hooijdonk heeft zich gestoord aan de discussie rond Sébastien Haller. De oud-spits is van mening dat Haller voorlopig in dienst van Ajax ‘fantastische cijfers’ kan overleggen en snapt niet dat er desondanks over hem getwijfeld wordt. Van Hooijdonk deelt tegelijkertijd een sneer uit naar Johan Derksen, die na de wedstrijd tussen Sporting Portugal en Ajax (1-5, vier doelpunten van Haller) sprak van intikkertjes.

“Ja, ik heb me heel erg gestoord aan die discussie”, begint Van Hooijdonk in het programma Studio Voetbal van de NOS. “Omdat ik vind dat je een spits hebt gehaald die nog geen Europese wedstrijd had gespeeld door een vinkje. Die in de Nederlandse competitie in zes maanden tijd fantastische cijfers (22 doelpunten en 8 assists in totaal 30 wedstrijden voor Ajax, red.) kan wegleggen. Dat wordt een onderwerp. Wat moet een spits van Ajax nog meer doen dan doelpunten maken? Dolberg is een prima spits, toch? Daar waren ook twijfels over.”

“Er zijn altijd twijfels over de nummer negen van Ajax. Dat komt alleen maar omdat iedere spits aan de lat van Marco van Basten of Patrick Kluivert gelegd wordt. Ik proef dat ook wel in analistenland. Daar moet een spits op zijn voetbalrapport voor techniek een 9,9 halen. Maar een rechtsback ook. En de centrale verdediger moet dat ook allemaal hebben”, gaat Van Hooijdonk verder. Theo Janssen heeft wel een verklaring voor de hoge verwachtingen rond een spits van Ajax.

“Het gaat erom: een spits moet goals maken. De mensen om hem heen moeten ervoor zorgen dat hij goals kan maken. Ajax wint dit weekend met 9-0 van Cambuur en dan is het allemaal hoogstaand, dat willen ze van een spits ook”, verklaart Janssen. “In de bal komen, hakjes geven, bal achter het standbeen. Nou ja, Haller scoorde met een hakje. Ze verwachten zoveel, omdat de rest eromheen ook zoveel kan.”

Arno Vermeulen vraagt vervolgens aan Van Hooijdonk of ‘spitsen die niet heel verfijnd zijn’ niet altijd ter discussie staan. “Dat is wel iets van de laatste jaren. Bas Dost, Wout Weghorst, Klaas-Jan Huntelaar. Wij vinden in Nederland Olivier Giroud niet goed genoeg”, reageert Van Hooijdonk. “Een spits moet het in het meevoetballen niet moeilijker maken dan het is en weten wanneer hij aangespeeld gaat worden met slimmigheidjes. Haller is altijd voor de goal.”

“Tegen Sporting hoorde ik een orakel zeggen dat die goals niet voorstelden, omdat het maar intikkertjes waren. Meer hoef je als spits van Ajax niet te doen, daarvoor sta je daar”, concludeert Van Hooijdonk. Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt nog wie Van Hooijdonk bedoelt met het ‘orakel’ en wil ‘man en paard’ horen. “Man met snor. Dat is er tegenwoordig in Nederland maar één, toch?”