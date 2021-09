‘Vertrek van Koeman kost Barcelona miljoenen door afkoopsom aan KNVB’

Maandag, 20 september 2021 om 07:50 • Laatste update: 08:12

Barcelona moet Ronald Koeman een vergoeding van zes miljoen euro betalen als er besloten wordt om hem niet voor een derde seizoen in het zadel te houden, zo wordt gemeld in het programma Club de la Mitjanit van Catalunya Radio. Koeman betaalde een jaar geleden zelf zijn afkoopsom van Barcelona aan de KNVB. Een clausule in het momenteel tot medio 2022 lopende contract van de oefenmeester zou er nu voor zorgen dat hij dit bedrag terugkrijgt als hij geen derde seizoen mag aanblijven in Catalonië.

Koeman had een jaar geleden nog een doorlopend contract als bondscoach van het Nederlands elftal, waardoor Barcelona een afkoopsom moest betalen om hem binnen te halen als opvolger van Quique Setién. Er werd destijds al gemeld - onder meer door La Vanguardia - dat Koeman de afkoopsom van vier à vijf miljoen euro uit eigen zak betaald zou hebben, omdat hij dolgraag trainer van Barcelona wilde worden. Het lijkt er nu echter op dat er middels een clausule voor gezorgd is dat Koeman dit bedrag terugkrijgt als hij korter dan drie seizoenen aan het roer blijft in het Camp Nou.

Barcelona moet Koeman zes miljoen euro betalen als er besloten wordt om na twee seizoenen afscheid van hem te nemen. Die vergoeding ligt overigens nog een stuk hoger als Koeman voor het einde van dit seizoen ontslagen wordt. TV3 meldde eerder dat het ontslag van Koeman Barcelona op dit moment een bedrag van twaalf miljoen euro zou kosten, terwijl er in Club de la Mitjanit zelfs melding wordt gemaakt van dertien tot veertien miljoen euro. Het zou volgens TV3 de reden zijn dat het bestuur van Barcelona niet op één lijn zit over de nabije toekomst van Koeman.

Na de kansloze 0-3 nederlaag van Barcelona tegen Bayern München in de Champions League wordt er nadrukkelijk gespeculeerd over het vertrek van Koeman, terwijl er in de dagen ervoor juist nog berichten verschenen over het verlengen van zijn aflopende contract. Sport schreef dat voorzitter Joan Laporta tevergeefs Jordi Cruijff had benaderd om het stokje van Koeman over te nemen. Cruijff - technisch adviseur bij Barcelona - zag dat echter niet zitten en heeft resoluut 'nee' geantwoord op het verzoek.