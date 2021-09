Peter Bosz uit ongenoegen: ‘Het is juist een overtreding van Neymar’

Maandag, 20 september 2021 om 06:51 • Chris Meijer

Het Olympique Lyon van Peter Bosz ging zondagavond met 2-1 onderuit op bezoek bij Paris Saint-Germain. Door een doelpunt van Lucas Paquetá kwamen les Gones nog op voorsprong, maar een discutabele strafschop kantelde de wedstrijd en Mauro Icardi bezorgde les Parisiens in blessuretijd de overwinning. Bosz spreekt tegenover Amazon Prime zijn ongenoegen uit over de gegeven strafschop, die werd benut door Neymar.

Met 66 minuten op de klok kwam Neymar in balbezit binnen het strafschopgebied. Malo Gusto probeerde de Braziliaanse aanvaller van PSG af te stoppen. Doordat Neymar zijn arm in de nek van Gusto legde, leek de jonge verdediger te vallen. Gusto nam Neymar mee in zijn val, waarna de bal op de stip ging. “Ik heb de beelden teruggekeken en het is niet Gusto die hier de overtreding maakt”, zo oordeelt Bosz. “Het is geen overtreding van Gusto, maar juist een overtreding van Neymar.”

“Ik dacht eerst dat Malo een overtreding maakte, maar dat is absoluut niet het geval. Ik begrijp niet waarom de VAR dit niet gezien heeft”, vervolgt de trainer van Olympique Lyon. “Neymar zet zijn arm in de rug van Malo, die kan geen kant op. Dit was geen penalty, honderd procent zeker. Ik kan nog begrijpen dat de scheidsrechter hem geeft, maar dat de VAR na deze beelden niet ingrijpt... Dat is een fout.”

Ook Olympique Lyon-president Jean-Michel Aulas laat tegenover OLTV zijn ongenoegen blijken over de strafschop. “De penalty is een fout, de VAR had moeten ingrijpen. Zo’n beslissing is niet normaal. De spelers verdienden het niet om te verliezen, dus we zullen later dit seizoen uit zijn op wraak”, stelt Aulas. “We zijn heel trots op onze spelers, we zijn erin geslaagd om het dit PSG moeilijk te maken. Dit biedt een goede basis voor de toekomst.”

“Het is een hele positieve avond voor ons”, zo analyseert PSG-trainer Maurico Pochettino. “Na een moeilijke wedstrijd tegen Club Brugge (1-1, red.) was het belangrijk om weer te winnen. Lyon is een geweldig team, met goede spelers en ze deden het goed in de eerste helft. Nadat we op achterstand kwamen, hebben we karakter getoond. We moeten de balans zien te vinden in ons team, daar blijven we aan werken.”