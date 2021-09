Afellay en Vermeulen raken het niet eens: ‘Ik vind je nu doordraven’

Zondag, 19 september 2021 om 23:58 • Yanick Vos • Laatste update: 00:08

Een stevige discussie zondagavond bij Studio Voetbal tussen Ibrahim Afellay en Arno Vermeulen. Laatstgenoemde vindt dat Roger Schmidt dit seizoen moet leveren bij PSV, terwijl Afellay zich hardop afvraagt wat de Eindhovenaren zijn opgeschoten met de Duitse trainer aan het roer. Onder meer het wisselbeleid van Schmidt zorgt voor veel vraagtekens bij Afellay.

Schmidt werd zondag door PSV-supporters uitgefloten toen hij Cody Gakpo vroegtijdig naar de kant haalde in de met 0-4 verloren wedstrijd tegen Feyenoord. De trainer zorgde voor aanvang van het duel voor een grote verrassing door Noni Madueke op de bank te laten beginnen. “Ik denk dat Götze de enige speler is in de selectie die zelf bepaalt wanneer hij erin gaat of eruit. Dat is gewoon de enige speler die dat bepaalt, de rest moet naar zijn pijpen dansen”, aldus Afellay zondagavond bij Studio Voetbal. “Hij heeft het er ook altijd over dat zijn spelers vermoeid zijn. Misschien moet hij anders gaan trainen. Misschien moet hij het nummer van Arne Slot vragen. Dat hij vraagt hoe hij zijn spelers traint in de voorbereiding zodat hij ze fit krijgt.”

De wissels die Schmidt zondag doorvoerde pakten niet goed uit. Vorige week was dat een ander verhaal toen hij tegen AZ Yorbe Vertessen en Ritsu Doan binnen de lijnen bracht. Mede door doelpunten van de invallers won PSV met 0-3. "Tegen AZ brengt hij spelers in die de tweede en derde goal maken en de wedstrijd binnenhalen. Dus daar pakt het heel goed uit. Vandaag was het weer wat onbegrijpelijker. Maar dat hij een filosofie heeft, is duidelijk. Alleen zijn wij het niet eens met zijn filosofie. Hij kan ons soms ook niet duidelijk maken wat hij wil”, aldus Vermeulen.

“Wat is PSV opgeschoten sinds Roger Schmidt aan het roer staat?”, reageerde Afellay, die van Vermeulen te horen kreeg dat hij ‘een momentopname’ maakt omdat hij de uitspraak doet nadat PSV met 0-3 heeft verloren. “Het is geen momentopname, hij is al meer dan een jaar bezig! Zie jij de hand van de trainer?”, aldus Afellay tegen Vermeulen. “Dit is wel een momentopname, hij verliest van Feyenoord”, zo klonk het antwoord van Vermeulen. “Dat ben ik niet met je eens, dit is geen momentopname. Hoe lang hebben we hier al wel niet over gesproken?”, zo klonk de reactie van Afellay.

“Hij heeft een matig eerste jaar gehad als trainer van PSV. Dit jaar zijn we allemaal enthousiast over de selectie die hij heeft. Die heeft hij naar zijn hand kunnen zetten. En dit jaar moet hij met PSV leveren”, vervolgde Vermeulen. “Maar het eerste grote doel heeft hij al niet geleverd. Je kan tegen tien man van Benfica niet leveren”, doelde Afellay op de uitschakeling in de play-offs van de Champions League. “Ik vind je nu doordraven”, aldus Vermeulen, die vindt dat PSV pech heeft gehad tegen Benfica. “PSV had echt door kunnen gaan in de Champions League. Dus dat is wel vervelend voor de club, maar tegen Benfica kan dat gebeuren. Dit seizoen moet hij leveren.Hij moet Europees ver komen, of kampioen worden. En anders tweede op een kleine afstand van Ajax.”