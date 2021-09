Mauricio Pochettino komt met verklaring voor veelbesproken wissel Messi

Zondag, 19 september 2021 om 23:48 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:46

Mauricio Pochettino heeft zondagavond een verklaring gegeven voor de keuze om Lionel Messi vroegtijdig naar de kant te halen. De Argentijnse oefenmeester had in het duel met Olympique Lyon (2-1) een basisplek ingeruimd voor zijn landgenoot, die vervolgens een kwartier voor het eindsignaal bij een 1-1 tussenstand werd vervangen door Achraf Hakimi. De wissel leidde tot woede bij de aanvaller, die weigerde zijn coach de hand te schudden en direct naar de bank ging.

Na afloop van het in extremis gewonnen duel verscheen Pochettino op de persconferentie, waar hij logischerwijs gevraagd werd naar zijn beweegredenen achter de wissel van Messi. Het was tenslotte de woede van Messi die achteraf het hoofdonderwerp van gesprek was, en niet de late zege in de topper. “We hebben de beslissing genomen om een mogelijke blessure in de toekomst te voorkomen”, zo steekt Pochettino van wal.

Hakimi in, Messi out



“Er komen zeer belangrijke wedstrijden aan en we moeten hem in bescherming nemen. Het zijn beslissingen die wij als team nemen. Iedereen weet dat we grote spelers in de selectie hebben, en we moeten nou eenmaal besluiten nemen. Soms is dat positief, en af en toe is het een minder aansprekende beslissing”, aldus Pochettino, die zijn spelers overigens bejubelde om hun veerkracht.

“Dit is een zeer positief resultaat voor ons en het team heeft karakter getoond. Maar er is nog voldoende ruimte voor verbetering. Het is echter lastig, want we willen extra werken tijdens de trainingen maar we spelen bijna om de drie dagen een wedstrijd. Onze prioriteit is dat de spelers voldoende herstellen, maar we moeten zeker nog verbeteren. Lyon is een goed team en ze hebben het uitstekend gedaan. Toch hadden wij in de tweede helft nog meer doelpunten moeten maken”, besluit de keuzeheer van PSG.

Lang zag het ernaar uit dat de topper tegen Olympique Lyon in een 1-1 gelijkspel zou eindigen, maar in de 93ste minuut brak Mauro Icardi op aangeven van Kylian Mbappé de ban. Met achttien punten uit zes competitieduels gaat PSG soeverein aan kop in de Ligue 1, terwijl de ploeg van trainer Peter Bosz de negende positie bezet. Voordat de Parijzenaren het op woensdag 29 september in de Champions League opnemen tegen Manchester City, volgen eerst de ontmoetingen met FC Metz (komende woensdag) en Montpellier (zaterdag).