Afellay: ‘Hij zit wel bij Oranje, dan zou ik eerder kiezen voor Toornstra’

Zondag, 19 september 2021 om 23:23 • Yanick Vos • Laatste update: 00:08

Ibrahim Afellay is lovend over het optreden van Jens Toornstra tegen PSV. De middenvelder was twee keer trefzeker namens Feyenoord in het Philips Stadion en leverde daarmee een grote bijdrage aan de 0-4 overwinning. Afellay denkt dat Toornstra tekortkomt voor het Nederlands elftal. Toch zou hij Toornstra liever in Oranje zien dan Guus Til, die door bondscoach Louis van Gaal wel is opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal.

Toornstra maakte zondag een uitstekende indruk in Eindhoven. “Hij is het boegbeeld van dit Feyenoord. Zowel zonder de bal, als met de bal. Hij neemt het voortouw, is overal bij betrokken en neemt zijn verantwoordelijkheid”, aldus Afellay zondagavond bij Studio Voetbal. “Deze jongen legt zoveel energie in de wedstrijd, maar ook gewoon kwaliteit. De goals die hij maakt zijn technisch zo goed uitgevoerd.”

Sjoerd van Ramshorst vraagt zich af of Toornstra een onderschatte speler is in dienst van Feyenoord. “Hij is wel een jongen die zich nog steeds blijft ontwikkelen”, aldus Afellay. “Kijk, als je mij vraagt of hij bij het Nederlands elftal moet? Daar heb je toch wat meer nodig. Maar goed, Guus Til zit wel bij het Nederlands elftal, dan zou ik eerder kiezen voor Toornstra. Dat vind ik een veel betere speler.”

“Dat snap ik wel”, reageert Theo Janssen, die Toornstra een ‘heel bruikbare’ speler vindt. “Maar dit is zijn max, toch? Hij is echt een heel goede speler, heel belangrijk voor Feyenoord. Iedereen heeft respect voor hem, voor wat hij er allemaal voor over heeft. Ook vanwege hoe het is gegaan, waar hij vandaan is gekomen. Iedereen zegt toch dat hij het stapje hogerop niet gaat redden. Hij heeft het iedere keer laten zien, maar ik denk dat dit zijn plafond is.”

Kenneth Perez was zondag ook positief over Toornstra, maar vindt Oranje te hoog gegrepen voor de middenvelder. “Ik vind Toornstra geen speler voor het Nederlands elftal", zei de Deense analist bij ESPN. "Ik vind dat je bij Oranje meer moet brengen. Toornstra is een super belangrijke speler voor Feyenoord, hij heeft veel loopvermogen, een goede traptechniek, is onverzettelijk én hij is een goede teamspeler."

"Hij is ook een echte teamspeler en iemand die de contouren kan uitdragen van de club", vervolgde Perez. "Ik denk dat de trainer het ook fijn vindt om hem in het team te hebben, want hij ziet heel veel dingen. Hij kan in de interviews ook goed verwoorden wat de trainer verwacht. Ik zou hem als trainer van Feyenoord graag in mijn ploeg willen hebben. Het Nederlands elftal vind ik alleen een stap te ver.”