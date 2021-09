Real Madrid is koploper na ongekende ‘remontada’ in twee minuten

Zondag, 19 september 2021 om 23:05 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:20

Real Madrid heeft zondagavond ternauwernood drie punten gepakt op bezoek bij Valencia. Tot aan de 86ste minuut genoot de thuisploeg nog een 1-0 voorsprong, maar door doelpunten van Vinícius Júnior en Karim Benzema trok de Koninklijke toch nog aan het langste eind: 1-2. Dankzij de driepunter gaat de ploeg van trainer Carlo Ancelotti aan kop in LaLiga, waarin Valencia blijft steken op de derde positie.

Na een ongelukkige openingsfase van beide kanten ontstond het eerste moment van spektakel in de 28ste speelminuut. Maxi Gómez ging naar de grond na een duw van David Alaba en claimde een penalty, maar arbiter Pablo González zag er, net als de dienstdoende videoscheidsrechter, wuifde het appel gedecideerd weg. Twee minuten later was er een opnieuw een rol weggelegd voor Alaba, maar ditmaal in uiterst positieve zin. Hugo Duro had doelman Thibaut Courtois al gepasseerd, toen de Oostenrijker op de doellijn redding bracht. Namens de Madrilenen kwamen Benzema (schot geblokt) en Casemiro (redding Giorgi Mamardashvili) in de eerste helft het dichtst bij een doelpunt.

Op slag van rust hoopte Gabriel Paulista de score te openen. De rechtsachter zag zijn schot van richting veranderd worden en leek binnen te vallen; Courtois had echter een katachtige redding in huis om een tegentreffer te voorkomen. In de tweede helft capituleerde de Belgische sluitpost alsnog. Invaller Lucas Vázquez verzuimde om op zorgvuldige wijze op te ruimen, waardoor Duro het leer voor zijn voeten kreeg. De middenvelder twijfelde geen moment en schoot in de rechterbenedenhoek binnen: 0-1. Valencia hield stand tot de 86ste minuut, toen Real Madrid een succesvolle remontada inzette.

Benzema bediende Vinícius met een perfecte steekpass, waarna de Braziliaan direct uithaalde. Met een diagonaal schot en via het been van linksback Dimitri Foulquier viel de bal binnen: 1-1. Twee minuten later tekende Benzema de winnende treffer aan. Ditmaal verzorgde Vinícius de assist en de Franse spits verschalkte nota bene met zijn schouder doelman Mamardashvili: 1-2.