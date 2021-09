Marco van Basten ziet ‘Beckenbauer’ bij Ajax: ‘Echt een verademing’

Zondag, 19 september 2021 om 22:13 • Mart van Mourik

Jurriën Timber heeft afgelopen week veel indruk gemaakt op de tafelheren van Rondo. Met name Marco van Basten is lyrisch over de verdediger van Ajax, die in de ogen van de analist zowel tegen sc Cambuur (9-0 winst) als tegen Sporting Portugal (1-5 winst) een uitstekende indruk achterliet. Vooral de snelheid waarmee Timber de oplossing naar voren zoekt kan de analyticus bekoren.

“Weet je wie ik heel goed vond? Timber. Hij had ballen in huis die je normaal niet ziet bij een verdediger, maar ook in verdedigend opzicht vond ik hem goed”, blikt Van Basten terug op het optreden van de centrumverdediger annex rechtsback tegen Sporting Portugal. “Hij is betrouwbaar in het verdedigende gedeelte, maar aan de bal is hij ook zó comfortabel. Kijk, als middenvelder of aanvaller wil je die bal gewoon snel hebben. En hij gaat echt meteen naar voren toe. Hij verovert de bal en geeft meteen dieptepasses en dat is nou waarom het zo snel de goede kant op gaat”, vindt Van Basten.

De tevens aanwezige Jan van Halst merkt op ‘van iemand binnen Ajax gehoord te hebben’ dat Timber ‘nonchalante trekjes’ heeft, maar Van Basten ziet dat niet als een probleem. “Beckenbauer had dat ook. Het lijntje tussen zelfvertrouwen en nonchalance is heel erg dun. Door de één wordt het namelijk uitgelegd als arrogantie, terwijl de ander het uitlegt als klasse. Maar ik vind het echt een verademing om van achteruit te zien hoe snel er voetballend de oplossing naar voren wordt gezocht. Met flair én overtuiging…”, aldus Van Basten, die bijval krijgt van Ronald de Boer. “Dat is natuurlijk ook wel weer zijn kracht: hij verblikt of verbloost niet.”

Bij het Nederlands elftal, onder meer tegen Noorwegen, gaf Timber invulling aan de rechtsachterpositie, maar Van Basten ziet hem liever centraal achterin staan. “Omdat hij veel initiatief neemt en meteen vooruitkijkt om een middenvelder of spits aan te spelen. Van Halst twijfelt er, met name vanwege de lengte van Timber, die 1,82 meter lang is, aan of hij goed genoeg is voor de Europese top. De Boer: “Hij kan heel goed springen en hij is fysiek ongelooflijk sterk. En bij een ploeg als Ajax, dat met veel ruimte in de rug speelt, kom je niet snel in de kopduels terecht.”

Van Basten sluit zich aan bij zijn collega’s en ziet wat de lengte betreft een tendens in de achterhoede van Ajax. “Achterin hebben ze bij Ajax wel allemaal kleintjes. Want hij is niet zo groot, Lisandro Martínez (1,78 meter, red.) heb je, en daarnaast is ook Mazraoui (1,83 meter) geen kopper. Je zag wel dat het toen misging in de Europa League-finale tegen Manchester United, dat alleen maar lange ballen speelde op Fellaini”, aldus de analist