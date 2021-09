Van Hanegem: ‘Nee, PSV gaat het Ajax niet heel moeilijk maken’

Willem van Hanegem is kritisch op PSV-trainer Roger Schmidt voor zijn doorgevoerde tactiek in de met 0-4 verloren wedstrijd tegen Feyenoord. In zijn column voor het Algemeen Dagblad uit de oud-international onder meer zijn onbegrip over het wisselen van Cody Gakpo. Van Hanegem zag Feyenoord ‘niet eens het allerhoogste niveau’ halen en desondanks met grote cijfers winnen in Eindhoven. Hij denkt dan ook dat PSV het Ajax niet moeilijk gaat maken in de strijd om de landstitel. “Dat zei ik ook al na de 0-4 om de Johan Cruijff Schaal”, aldus de Kromme.

“Dat Roger Schmidt zijn eigen elftal uit de wedstrijd wisselt, dat ziet inmiddels iedereen. Alleen in Eindhoven vinden ze het allemaal logisch wat hij allemaal doet, begreep ik. Of ze zeggen het maar om de trainer niet tegen het hoofd te stoten”, schrijft Van Hanegem in zijn column. Hij doelt onder meer op de vroege wissel van Gakpo. De Oranje-international werd zondag na een uur spelen gewisseld. Schmidt wisselde Mario Götze, Eran Zahavi en Davy Pröpper na 45 minuten, terwijl hij Noni Madueke op de bank liet beginnen.

“Maar kijk er nou eens nuchter naar. PSV wisselt graag veel en ook nog eens vroeg in de wedstrijd om iedereen lekker fris te houden. Alleen maakte de ploeg juist tegen Feyenoord een uitgebluste indruk. Dat is dan toch vreemd?”, aldus Van Hanegem. “We zitten pas in september en we hebben op donderdag tegen Real Sociedad gespeeld. Nou en? Leuke ploeg die Basken, maar in Europa niet eens subtop. Je kunt mij niet wijsmaken dat je dan een paar dagen later niet voluit kunt gaan. Dat wordt die gasten allemaal aangepraat door die schriftgeleerden.”

Van Hanegem vindt het logisch dat Schmidt door de supporters werd uitgefloten toen hij Gakpo wisselde. “Want ze zijn niet gek hè? PSV wil na de zestien punten achterstand op Ajax vorig seizoen nu eens echt meedoen. Ze hebben allerlei dure spelers gehaald, maar in een topwedstrijd in de Eredivisie handelt de trainer alsof hij nog een oefenwedstrijd in de voorbereiding speelt", vervolgt hij. “Dat mag je als clubleiding best eens tegen het licht houden deze week. En het eens minder rooskleurig voorstellen.”

Met name in verdedigend opzicht zag Van Hanegem twee PSV’ers uit de toon vallen. “Ik vond Ramalho ook slecht en er zijn mensen in Eindhoven die denken dat Obispo de nieuwe Sergio Ramos is, maar ik vraag me nog wel af waarom. Verder staan ze allemaal al op de banken als Götze een aftrap of een inworp lekker neemt, maar dat is een belediging naar die jongen. Ja, als je een WK-finale hebt beslist, dan kun je meer dan de gemiddelde speler in de Eredivisie. Dus houd op met die polonaise bij elke keer dat hij een bal lekker aanneemt.”

“Nee, PSV gaat het Ajax niet heel moeilijk maken”, benadrukt Van Hanegem, die dezelfde woorden in de mond nam na de 0-4 zege van PSV op Ajax in de strijd om de Johan Cruijff Schaal aan het begin van dit seizoen. “Ze voetballen gewoon niet goed genoeg en moeten het puur hebben van de omschakeling. Die kans heeft Feyenoord ze niet geboden en dat is knap", aldus Van Hanegem, die Feyenoord-verdediger Gernot Trauner 'een openbaring' noemt en ook lovend is over Marcus Pedersen, die volgens hem 'iets extra's' toevoegt aan het spel van de Rotterdammers.