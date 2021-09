Analisten Rondo eensgezind over ‘onzin’ Schmidt: ‘Dat maak je mij niet wijs'

Zondag, 19 september 2021 om 20:49 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:52

De Nederlandse analisten hebben zondagavond een hard oordeel geveld over het wisselbeleid van Roger Schmidt. De trainer van PSV tegen Feyenoord (0-4) onbegrip bij de eigen aanhang, door onder meer aanvoerder Cody Gakpo na een uur te wisselen bij een 0-1 achterstand en Noni Madueke geen basisplek te geven. Marco van Basten zet tijdens Rondo op Ziggo Sport zijn vraagtekens bij de keuzes van Schmidt, terwijl Kenneth Perez de keuzeheer eerder al fors bekritiseerde op ESPN.

“Ik vind nog steeds dat je je beste spelers gewoon negentig minuten moet laten spelen”, vertelt Ronald de Boer wanneer hij tijdens Rondo gevraagd wordt naar de reden achter de verliespartij van PSV tegen de Rotterdammers. “Tuurlijk kan je een keer wisselen, maar Schmidt doet het echt continu. Je krijgt echt het gevoel dat ze daar maar zestig minuten kunnen spelen. Je zet je beste spelers als eerste op de lijst, dus die wil je ook zo lang mogelijk in het elftal houden. Dus als je een ander inbrengt, wordt het team gewoon minder.”

Youri Mulder, tevens te gast in de talkshow, geeft aan dat het niet voor het eerst is dat een spelersgroep van Schmidt ‘vermoeid’ is. In zijn periode als trainer van Bayer Leverkusen, tussen juli 2014 en maart 2017, was de fitheid van de betreffende selectie ook al een punt van aandacht, weet Mulder. “Ik hoorde ook wel eens uit Duitsland dat spelers van Bayer Leverkusen ook altijd vermoeid waren. Misschien zijn de trainingen wel niet goed, dus dan moet je gaan wisselen. Het is toch raar dat die spelers aan het begin van het seizoen niet twee keer in de week negentig minuten kunnen spelen?”

“Neem nou eens Feyenoord”, haakt Van Basten in. “Jarenlang is daar veel te doen geweest om de fitheid. Maar nu komt er een nieuwe trainer, die er overigens echt de beuk in heeft, en plotseling overtreffen zij PSV met name op fysiek gebied. Het is echt onzin. Aan het begin hebben we wedstrijden gezien in de voorronde van de Champions League, en toen was het echt goed. Nu zijn ze ineens moe. Dat kun je mij echt niet wijsmaken”, zo geeft de analyticus te kennen.

Kor na afloop van de ontmoeting met Feyenoord haalde ook Perez al hard uit naar de trainer van de Eindhovenaren. "Ik neem aan dat Schmidt nu wel stopt met die onzin, met dat wisselen. Schmidt kiest er geregeld voor om basisklanten vroeg in de tweede helft naar de kant te halen. Hij hoopt ze daarmee fit te houden, maar Perez ziet dat het gewenste effect uitblijft. "Hij mag wisselen zoals hij wil, maar normaal wissel je omdat je spelers fit wilt houden voor heel veel wedstrijden. Ik heb zó’n vermoeid PSV gezien vandaag, dat is heel bijzonder."

Aan het begin van de tweede helft greep Schmidt al in met een drievoudige wissel, iets wat zelden is vertoond in de pauze van een wedstrijd. Hij koos ervoor om Mario Götze, Davy Pröpper en Eran Zahavi te vervangen door Ryan Thomas, Ritsu Doan en Yorbe Vertessen. Daarna volgden wissels voor Gakpo en achttien minuten voor tijd werd Bruma vervangen door Madueke, die dus verrassenderwijs op de bank begon. De analist noemde het wisselbeleid van Schmidt 'de grootste onzin'.