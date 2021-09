Fenerbahçe gaat op pijnlijke wijze onderuit bij hekkensluiter

Zondag, 19 september 2021 om 20:01 • Mart van Mourik

Fenerbahçe heeft zondagavond de eerste nederlaag van het seizoen geleden. Op bezoek bij Istanbul Basaksehir keek de ploeg van trainer Vitor Pereira bij rust al aan tegen een 1-0 achterstand, die enkele minuten voor het eindsignaal nog werd verdubbeld: 2-0. Fenerbahçe, dat tien punten verzamelde in de eerste vijf duels, zakt naar de vijfde plek op de ranglijst; Basaksehir pakt de eerste zege van het seizoen en verlaat de laatste positie.

Net als in de midweekse Europa League-ontmoeting met Eintracht Frankfurt (1-1) kreeg ook Ferdi Kadioglu ditmaal een plek in de basiself. Mesut Özil startte daarentegen vanaf de bank en kwam pas na rust binnen de lijnen. In de zeventiende minuut werd de score geopend door Basaksehir. Vanuit de as van het veld gaf Tolga Cigerci de bal aan Edin Visca, die aan de rechterkant stond geposteerd. De vleugelaanvaller had vervolgens een harde en lage voorzet in huis op Stefano Okaka. De spits kwam goed voor zijn man en schoot ter hoogte van de vijfmeterlijn overtuigend binnen: 1-0.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Binnen twintig minuten na de rust werden er liefst vier wissels doorgevoerd bij de Sari Kanaryalar. Met onder meer Özil binnen de lijnen draaide Fenerbahçe de duimschroeven aan, maar een treffer leverde de aanvalslust echter niet op. Na ruim een uur spelen kwam Enner Valencia dicht bij de gelijkmaker; zijn kopbal belandde echter op de paal. De bezoekers bleven domineren en Basaksehir had weinig in de melk te brokkelen, maar op slag van het eindsignaal werd de score plotseling wel verdubbeld. Tegen de verhoudingen in zette Fredrik Gulbrandsen op aangeven van Visca de 2-0 eindstand op het scorebord.