Erling Haaland met dubbelslag van grote waarde voor Borussia Dortmund

Zondag, 19 september 2021 om 19:26 • Yanick Vos • Laatste update: 19:29

Borussia Dortmund heeft zondagavond afgerekend met FC Union Berlin. Voor eigen publiek was het team van trainer Marco Rose met 4-2 te sterk voor de bezoekers uit Berlijn. Donyell Malen startte vanuit de basis, maar maakte de negentig minuten niet vol. Ook na zondag moet de aankoop van dertig miljoen euro nog altijd wachten op zijn eerste treffer in dienst van de Duitse grootmacht.

De wedstrijd was tien minuten onderweg toen Malen op links de bal ontving. De bal kwam uiteindelijk terecht bij Raphael Guerreiro die een gaatje zag en daar met een ongelofelijke poeier van profiteerde. Vanuit een moeilijke hoek vanaf de punt van het strafschopgebied zorgde hij voor de 1-0. Tien minuten later was het opnieuw raak voor Dortmund. Na een goede onderschepping van Mats Hummels, fungeerde Malen als tussenstation en kwam de bal terecht bij Thomas Meunier. De Belgisch international leverde een afgemeten voorzet af op het hoofd van Erling Braut Haaland: 2-0.

Vlak na rust leek de wedstrijd gespeeld toen Marvin Friedrich de bal op ongelukkige wijze achter zijn eigen doelman werkte. Toch kwam Union Berlin terug in de wedstrijd. Max Kruse gaf de bezoekers hoop met een rake strafschop. Met een 3-1 voorsprong zat de wedstrijd van Malen er na 73 minuten spelen op. Vanaf de bank zag hij hoe Andreas Voglsammer minuten na zijn invalbeurt de stand op 3-2 bracht. Het was uiteindelijk Haaland die alle hoop wegnam bij Union Berlin door tien minuten voor tijd voor de 4-2 te zorgen. Na een diepe bal van Hummels schoot de Noorse aanvaller op acrobatische wijze raak.