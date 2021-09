Rai Vloet maakt met treffer in minuut 94 dramatische start AZ compleet

Zondag, 19 september 2021 om 18:45 • Yanick Vos • Laatste update: 18:51

Heracles Almelo heeft AZ de derde nederlaag van dit Eredivisie-seizoen toegebracht. De Alkmaarders speelden lange tijd met tien man door een rode kaart van Jordy Clasie. Heracles profiteerde daar optimaal van en kwam op een 2-1 voorsprong. Vlak voor tijd leek Tijjani Reijnders een punt te redden voor AZ, maar diep in blessuretijd schoot Rai Vloet met een fantastische vrije trap de 3-2 binnen.

De wedstrijd was negentien minuten onderweg toen Vangelis Pavlidis op avontuur ging en ver mocht komen van de Heracles-defensie. Op de rand van het strafschopgebied verloor de Griek zijn evenwicht, maar desondanks kreeg hij de bal bij Albert Gudmundsson. De IJslandse aanvaller draaide kort en schoot vanuit de draai de bal knap in de kruising, buiten het bereik van Heracles-keeper Janis Blaswich. AZ had de wedstrijd onder controle in Almelo, maar op slag van rust kregen de bezoekers te maken met een dubbele tegenslag.

Jordy Clasie kreeg in de 43ste minuut geel voor een stevige overtreding op Luca de la Torre. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük werd door de VAR naar de kant geroepen, omdat de actie van de AZ-middenvelder in de ogen van de videoscheidsrechter rood was. Na het zien van de beelden was de scheidsrechter overtuigd. De tackle van Clasie op zijn tegenstander werd alsnog beoordeeld met een directe rode kaart. Terwijl Clasie op weg was naar de kleedkamer werd het spel hervat en schoot debutant Kaj Sierhuis de bal met een geweldig afstandsschot hard tegen de touwen: 1-1.

Met een man minder kon AZ na rust weinig anders doen dan tegenhouden. Het initiatief lag bij Heracles, dat vol op de aanval speelde en diverse kansen kreeg om op voorsprong te komen. Sierhuis was er tot twee keer toe dichtbij, maar scoren lukte hem niet meer. Ook invaller Bilal Basacikoglu zorgde voor veel dreiging. Het was uiteindelijk een andere invaller die Heracles op voorsprong schoot. Met nog een kleine twintig minuten op de klok ging Delano Burgzorg de combinatie aan met Sierhuis, die de buitenspeler met een fraaie hakbal vrij voor AZ-keeper Peter Vindahl zette. Burgzorg bleef koeltjes en schoof binnen.

Vlak na zijn assist op Burgzorg werd Sierhuis gewisseld onder begeleiding van een luid applaus. In de slotfase drong AZ nog wat aan in de hoop op een gelijkmaker. Pascal Jansen bracht onder meer Reijnders binnen de lijnen. Dat bleek een goede zet, want vier minuten na zijn invalbeurt besloot Reijnders het te proberen met een afstandsschot. De invaller had de bal niet beter kunnen raken en poeierde raak in de kruising. Toch bleef AZ met lege handen achter, want met een rake vrije trap in blessuretijd bezorgde Vloet zijn ploeg de drie punten en daarmee de eerste overwinning van het seizoen. AZ is door de dramatische start van het seizoen terug te vinden op de zeventiende plaats op de Eredivisie-ranglijst.