Vitesse gaat in eigen huis keihard onderuit tegen FC Twente

Zondag, 19 september 2021 om 18:36 • Dominic Mostert

Vitesse heeft zondag een pijnlijke nederlaag geïncasseerd in de Eredivisie. De ploeg van trainer Thomas Letsch verloor in eigen huis met liefst 1-4 van FC Twente, dat zodoende de tweede overwinning van het seizoen boekte na de 1-0 zege op FC Utrecht van vorige week. Vitesse staat op de elfde plek met zes punten; Twente neemt de achtste positie in met zeven punten. Het boekte de eerste uitzege in de competitie sinds februari, toen ook tegen Vitesse (0-2).

Door de 0-2 overwinning op NS Mura van donderdag leefde Vitesse met een goed gevoel toe naar de wedstrijd tegen Twente, maar daar was weinig van te merken op het veld. Al in de vierde minuut kwamen de bezoekers op voorsprong. Na een indraaiende vrije trap van Michal Sadílek ontsnapte Pröpper aan de aandacht van de defensie en kreeg hij een kopkans. Keeper Markus Schubert kwam weliswaar zijn doel uit, maar was te laat bij de bal en stond daardoor uit positie toen Pröpper raak kopte. De fans in Arnhem juichten, in de veronderstelling dat het doelpunt afgekeurd zou worden wegens buitenspel, maar dat bleek niet het geval.

Enkele minuten later voorkwam Schubert dat Dimitris Limnios voor een 0-2 voorsprong zorgde. Aan de overzijde bracht Lars Unnerstall met een voet redding op een hard en laag schot van Loïs Openda, waardoor de gelijkmaker uitbleef. In de tweede minuut van de blessuretijd deelde scheidsrechter Pol van Boekel een strafschop uit aan Vitesse voor een overtreding van Matus Bero op Pröpper, waarna Ricky van Wolfswinkel de linkerhoek vond vanaf elf meter. Twaalf minuten na de pauze kwam Pröpper opnieuw tot scoren. De centrale verdediger werd volledig vrijgelaten en kon een voorzet van Giovanni Troupée bij de tweede paal binnenkoppen: 0-3.

Pröpper werd na Enes Ünal en Danilo de derde speler die er deze eeuw in slaagde om minstens vier keer te scoren in de eerste vijf wedstrijden van een nieuw Eredivisie-seizoen. De gifbeker van Vitesse bleek nog niet leeg, want Michiel Vlap zorgde enkele minuten later voor de 0-4 na een goede actie van Daan Rots en een assist van Van Wolfswinkel. Oussama Darfalou deed iets terug door raak te koppen uit een voorzet van Maximilian Wittek. Vitesse maakte de wedstrijd af met tien man, omdat Danilho Doekhi in de slotfase een overtreding beging op Virgil Misidjan en daarvoor zijn tweede gele kaart kreeg.