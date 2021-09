Roger Schmidt verklaart opvallende wissels en reageert op boze fans

Zondag, 19 september 2021 om 17:58 • Laatste update: 18:00

PSV ging zondagmiddag op eigen veld met 0-4 onderuit tegen Feyenoord. Trainer Roger Schmidt baarde opzien door Noni Madueke niet op te stellen, hij Eran Zahavi, Mario Götze en Davy Pröpper na 45 minuten spelen wisselde en vervolgens Cody Gakpo na een uur spelen naar de kant haalde. Toen Gakpo werd gewisseld lieten de supporters daar in woord en gebaar hun onvrede over blijken. Schmidt laat tegenover ESPN weten begrip te hebben voor de reactie van het publiek.

“Ik snap de reactie van de fans”, aldus Schmidt, die na een uur werd uitgefloten toen hij Carlos Vinícius binnen de lijnen bracht ten koste van Gakpo. “Cody is een goede speler die veel doelpunten maakt, maar hij komt terug van een blessure en speelde donderdag bijna een hele wedstrijd', zo klonk de verklaring van de trainer. Schmidt legde ook uit waarom hij Zahavi, Götze en Pröpper wisselde. “Eran zat niet goed in de wedstrijd en was niet fris. Mario had wat problemen en moest eruit. Pröpper is lang geblesseerd geweest. Hij was oké, maar ik vond dat hij moe oogde. Daarom moesten we een aantal wissels doorvoeren.”

Het artikel gaat verder onder de video Schmidt over kritiek wisselbeleid: 'Altijd dezelfde spelers opstellen kan niet!' Meer videos

Yorbe Vertessen, Ritsu Doan en Ryan Thomas moesten volgens Schmidt voor nieuwe energie zorgen bij PSV. “Zij hebben de laatste wedstrijden laten zien dat ze voor nieuwe spirit kunnen zorgen. Ze deden hun best, maar het hielp ons vandaag niet”, aldus Schmidt, die er zondag voor koos om Madueke rust te gunnen tegen Feyenoord. “Noni startte niet, omdat hij moe was. Als je niet fris bent, dan is het ook moeilijk om 45 minuten te spelen, om dingen te creëren, om duels te winnen. Daarvoor moet je fris zijn. Als je moe bent, ben je moe. In mijn ogen was het nodig om Noni rust te gunnen. We moeten op hem passen.”

Kleedkamer Feyenoord blij: ‘Hoop niet dat ik iets vervelends zeg voor Schmidt’

De keuzes van Roger Schmidt werden goed ontvangen bij Feyenoord. Lees artikel

Het is niet voor het eerst dat Schmidt opvallende keuzes maakt in zijn opstelling of wisselbeleid. Dat supporters het daarin niet altijd met hem eens zijn, ziet Schmidt als het lot van de trainer. “Je moet beslissingen maken. Ik probeer altijd de beste keuzes te maken voor zowel het team als de spelers. Als je verliest en je wisselt niet, dan zegt iedereen: waarom wissel je niet? Als je verliest, heb je het gelijk helaas nooit aan je zijde.”

Tegenover de NOS ging Schmidt nog dieper in op zijn wisselbeleid. "Het is onze taak om op onze spelers te letten”, aldus de trainer. "Spelers verliezen door blessures zou een grotere impact hebben dan het verlies van vandaag. Ons schema is zwaar. We spelen veel wedstrijden, misschien te veel om alles te winnen. We hebben ook al veel gewonnen. Vandaag was een verdiende zege voor Feyenoord. Bij AZ (0-3) bezorgden de invallers ons de overwinning. Vandaag werkte het niet. Veel spelers waren niet op topniveau."