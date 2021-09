Kleedkamer Feyenoord blij: ‘Hoop niet dat ik iets vervelends zeg voor Schmidt’

Zondag, 19 september 2021 om 17:49 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:21

Arne Slot vond de keuzes van collega-trainer Roger Schmidt zondagmiddag 'niet vervelend'. PSV begon zonder Noni Madueke aan de topper, terwijl Eran Zahavi, Mario Götze en Davy Pröpper in de pauze werden gewisseld; na een uur moest ook Cody Gakpo plaatsmaken. Feyenoord won uiteindelijk met 0-4 in Eindhoven. "Het is niet vervelend als Madueke niet speelt en dat Götze en Gakpo eruit gingen. Ook Gakpo ging er vrij snel uit", beaamt Slot in gesprek met ESPN. Jens Toornstra geeft na afloop aan dat in de kleedkamer blijdschap klonk over de wisselbeurt van Gakpo.

Slot zegt evenwel dat PSV 'ontzettend veel kwaliteit' op de bank heeft. Yorbe Vertessen, Ryan Thomas en Ritsu Doan kwam aan het begin van de tweede helft binnen de lijnen. Carlos Vinícius viel na een uur in en Madueke kwam achttien minuten voor tijd binnen de lijnen. Slot noemt Madueke en Gakpo 'individualisten die in de één-tegen-één echt iets kunnen' en zag ze daarom liever op de bank. "Ik hoop niet dat ik nu vervelende dingen zeg voor de trainer van de tegenstander, maar volgens mij zijn Madueke en Gakpo beter dan Bruma en...", aldus de trainer, die zijn zin niet kan afmaken en meteen bijval krijgt van Pascal Kamperman. Slot is 'blij en tevreden' over het verloop van de wedstrijd. "Ons plan is goed uitgekomen, met veel lopers op het middenveld en de overlappende backs vulden hun rol ook goed in."

Slot stapte af van zijn 4-3-3-systeem en koos voor een 4-4-2-variant, met Alireza Jahanbakhsh en Luis Sinisterra als aanvalskoppel. "Het was nodig om PSV mentaal vervelende meters te laten maken, omdat ze donderdagavond nog een zware wedstrijd hebben gespeeld tegen Real Sociedad", verklaart hij de keuze. Toch wil de trainer zichzelf niet te veel eer toekennen. "De tactiek heeft de wedstrijd niet gewonnen, dat hebben de spelers gedaan. Mijn beide spitsen die invallen scoorden ook, dus misschien was het met een 4-3-3 ook wel gelukt. Maar ik ben blij dat deze keuze goed heeft uitgepakt."

Slot heeft desondanks een onberispelijke staat van dienst als trainer in toppers. Als trainer van AZ versloeg hij Feyenoord (0-3), PSV (0-4) en Ajax (1-0 en 0-2); nu wint hij met 0-4 van PSV als trainer van Feyenoord. Aan vijf toppers hield hij zodoende vijftien punten en een doelsaldo van 14-0 over. Hij reageert lachend op de statistieken. Is hij een trainer die gemaakt is voor topwedstrijden? "Op basis hiervan zou je dat kunnen zeggen", lacht Slot. "Maar ik ben nog niet zo heel lang trainer. Spelers winnen wedstrijden. Ik had het geluk dat ik bij AZ met een fantastische lichting kon werken, die echt de zinnen erop had gezet om die toppers te winnen. Ze gaven daar alles voor. De kwaliteiten van de individuen maakten in die wedstrijd het verschil. Uiteindelijk moeten de spelers de ballen erin schieten. Vandaag zie je dat bijvoorbeeld aan de eerste goal van Jens Toornstra, dat is geen makkelijke bal."

Diezelfde Toornstra, die uiteindelijk twee doelpunten maakte in de wedstrijd, wordt na afloop op de persconferentie eveneens gevraagd naar het wisselbeleid van de opponent. "Of de wissels van PSV ons in de kaart speelden? Nou, ik hoorde net bij ons in de kleedkamer dat het wel fijn was om te zijn dat bijvoorbeeld Gakpo eruit werd gehaald", beaamt de uitblinker. "Hij is toch een hele gevaarlijke speler en dat gaf ons wel een goed gevoel. Als je ziet dat een gevaarlijke speler dan al gewisseld wordt, dan geeft je dat toch weer nieuwe energie. Dan denk toch van: dat is wel fijn."