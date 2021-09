Cyriel Dessers maakt PSV-fans woedend: ‘Deze foto zegt genoeg, denk ik’

Zondag, 19 september 2021 om 17:20 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:58

Cyriel Dessers heeft zijn eerste doelpunt voor Feyenoord te pakken. De huurling van KRC Genk bepaalde zondagmiddag de eindstand in de topper tegen PSV: 0-4. Dessers vierde zijn doelpunt bij de cornervlag, voor het oog van de PSV-supporters, en zorgde voor woede bij de aanhang van de thuisploeg. Wat volgde was een bierdouche. "Mijn shirt ruikt nog wel een beetje naar bier", beaamt Dessers lachend in gesprek met ESPN. Hij deelde na afloop een foto op Twitter, waarop hij juichend overgoten wordt met bier. "Foto zegt genoeg, denk ik", tweet hij.

In gesprek met ESPN voegt Dessers toe dat de boze reacties van de thuissupporters erbij horen. "Dat maakt zulke wedstrijden ook wel speciaal, daardoor leeft het. Voor mij is het een lekker gevoel als je dan zelf scoort." De aanvaller zag vanaf de bank dat Feyenoord in de eerste helft niet zo soepel speelde. PSV was in fases van de eerste helft de bovenliggende partij, zonder serieuze kansen te creëren. "In de tweede helft hebben we goed stand gehouden na de voorsprong. Na een tijdje weet je dat de ruimtes groter worden en dat je kansen gaat krijgen. Die hebben we bijna honderd procent afgewerkt, dat was top."

Het slotakkoord van de topper werd verzorgd door Cyriel Dessers, met zijn eerste voor @feyenoord ??#psvfey pic.twitter.com/ZIW95lRs6U — ESPN NL (@ESPNnl) September 19, 2021

Als nieuwkomer merkt Dessers dat de speelstijl van Arne Slot veel van zijn spelers vraagt, geeft hij aan. De spits, die in zijn korte invalbeurt ook nog een assist gaf op Jens Toornstra, kan daar wel van genieten. "Ik denk dat het goed is en dat het werkt bij het team. Als je ziet hoe onze aanvoerder Toornstra iedere keer druk zet en uitloopt, tientallen meters, dan denk ik dat dat spreekt voor de ploeg en voor hoe de trainer wil spelen." Zelf hoopt hij de komende periode ook een grotere rol te spelen. "Ik wil het liefst zo veel mogelijk spelen, maar we hebben meerdere goede spelers en de trainer is de baas. De momenten als vandaag moet je pakken, dan moet je iets laten zien. Dat heb ik gedaan, maar het is nog maar de eerste wedstrijd in de Eredivisie."