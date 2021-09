Galatasaray op pijnlijke wijze onderuit na Europees succes

Zondag, 19 september 2021 om 17:10 • Mart van Mourik • Laatste update: 17:22

Galatasaray is zondagmiddag nipt onderuit gegaan in de Süper Lig. De ploeg van trainer Fatih Terim kreeg bezoek van Alanyaspor, dat dankzij een treffer van Daniel Candeias in de 87ste minuut aan het langste eind trok. Het was de eerste nederlaag van het seizoen voor Cim Bom, dat terugviel naar de achtste plek op de ranglijst en acht punten heeft. Alanyaspor klimt naar de zevende positie en verzamelde negen punten uit de eerste vijf speelronden.

Net als in het gewonnen midweekse Europa League-duel met Lazio (1-0) kregen Patrick van Aanholt en Halil Dervisoglu ook nu een plek in de basiself en startte Ryan Babel vanaf de bank. Galatasaray was gedurende het hele duel de bovenliggende partij, maar men slaagde er niet in het veldoverwicht te vertalen naar een voordelige stand op het scorebord. Onder meer Kerem Aktürkoglu zag zijn poging uit rechterbenedenhoek getikt worden door doelman Serkan Kirintili, die Berkan Kutlu op slag van rust ook van scoren afhield.

Tien minuten na rust kreeg Alexandru Cicaldau een goede mogelijkheid om de score te openen uit een vrije trap; het was echter wederom Kirintili die zijn ploeg met een fraaie duik op de been hield. Alanyaspor was in de eerste helft gevaarlijk met een kopbal voorlangs, maar verder was het aantal grote, uitgespeelde kansen beperkt. Desalniettemin pakten de bezoekers drie minuten voor het einde van de reguliere speeltijd de overwinning. Na een voorzet van Cristian Borja nam Candeias het doel onder vuur. In eerste instantie bracht Fernando Muslera nog redding, maar uit de rebound scoorde de invaller alsnog: 0-1.