Kenneth Perez maakt Roger Schmidt af; Cody Gakpo verdedigt trainer

Zondag, 19 september 2021 om 16:59 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:12

Kenneth Perez zou het verstandig vinden als Roger Schmidt zijn wisselbeleid kritisch onder de loep neemt. De trainer van PSV wekte tegen Feyenoord onbegrip bij de eigen aanhang, door aanvoerder Cody Gakpo na een uur te wisselen bij een 0-1 achterstand. Ook zijn andere wissels in de topper konden Perez niet bekoren. Uiteindelijk verloor PSV met liefst 0-4 voor eigen publiek.

"Ik neem aan dat Schmidt nu wel stopt met die onzin, met dat wisselen", stelt Perez in de nabeschouwing op ESPN. Schmidt kiest er geregeld voor om basisklanten vroeg in de tweede helft naar de kant te halen. Hij hoopt ze daarmee fit te houden, maar Perez ziet dat het gewenste effect uitblijft. "Hij mag wisselen zoals hij wil, maar normaal wissel je omdat je spelers fit wilt houden voor heel veel wedstrijden. Ik heb zó’n vermoeid PSV gezien vandaag, dat is heel bijzonder."

?? "Ik snap de wissel." Daarmee is Cody Gakpo het niet eens met ongeveer het gehele @psv-publiek vandaag ??#psvfey pic.twitter.com/FVrcGp7xDw — ESPN NL (@ESPNnl) September 19, 2021

Aan het begin van de tweede helft greep Schmidt al in met een drievoudige wissel, iets wat zelden is vertoond in de pauze van een wedstrijd. Hij koos ervoor om Mario Götze, Davy Pröpper en Eran Zahavi te vervangen door Ryan Thomas, Ritsu Doan en Yorbe Vertessen. Daarna volgden wissels voor Gakpo en achttien minuten voor tijd werd Bruma vervangen door Noni Madueke, die verrassenderwijs op de bank begon. De analist noemt het wisselbeleid van Schmidt 'de grootste onzin'.

"Het is totaal geen fris elftal, dat is één ding. Wat het met spelers doet om constant gewisseld te worden, het mentale gedeelte, is een ander ding", werpt Perez op. "Het is heel vervelend om elke keer zoveel wisselingen te hebben en te weten dat je binnen 55 minuten iets geweldigs moet doen omdat je anders wordt gewisseld. De frisheid heeft hij niet bereikt. De kwaliteit wil je op het veld hebben staan, maar dat ging in de rust al achteruit; daarna ging Gakpo er nog uit en bleef Bruma staan. Dan speel je met een voorhoede van Doan, Vertessen, Bruma en daarachter Thomas."

In een interview met ESPN reageert Gakpo op zijn veelbesproken wissel. Het publiek floot Schmidt uit, maar zelf accepteert de aanvaller de keuze van de trainer. "We stonden achter en de trainer wilde wat forceren. Hij wilde wat frisheid erin brengen. Dat moet je dan gewoon accepteren. De trainer denkt dat hij op deze manier de wedstrijd kan omdraaien. Ik snap de wissel, want hij denkt natuurlijk: hij heeft donderdag al gespeeld en er komen nog veel wedstrijden aan. Zo wisselt hij dan. Ik heb er niet echt discussies met hem over, nee."