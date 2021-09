De Gea en Lingard pakken glansrol bij knotsgekke slotfase United

Zondag, 19 september 2021 om 16:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:09

Manchester United heeft zondagmiddag ternauwernood nieuw puntenverlies in de Premier League weten af te wenden. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer stond op bezoek bij West Ham United lange tijd op gelijke hoogte, maar trok via Jesse Lingard alsnog aan het langste eind: 1-2. Cristiano Ronaldo zorgde voor de gelijkmaker, nadat Saïd Benrahma de thuisploeg enigszins gelukkig op voorsprong had gezet. Mark Noble miste in de blessuretijd een strafschop, nadat hij speciaal voor dat moment binnen de lijnen was gebracht en zijn eerste minuten van het seizoen maakte. Door de zege deelt United de koppositie met Liverpool, dat zaterdag al wist te winnen.

Het duel met West Ham betekende een mooi vooruitzicht voor Ronaldo, daar de Hammers als een van de favoriete tegenstanders geldt voor de Portugese superster. In zijn laatste vier Premier League-wedstrijden was hij namelijk bij zes doelpunten direct betrokken. Ditmaal was United echter in geen velden of wegen te bekennen in de beginfase. De ploeg was bijzonder slordig in balbezit en wist amper kansen te creëren. De eerste mogelijkheid van de wedstrijd van Jarrod Bowen kon door United wel ternauwernood worden gered.

Nadat David de Gea met een voortreffelijke redding Bowen niet veel later wederom van een treffer hield, was het na een half uur wel raak. Bowen bediende op zo'n twintig meter van het doel Benrahma, die zijn schot van richting veranderd zag worden via de buik van Raphaël Varane: 0-1. Heel lang kon West Ham echter niet genieten van de voorsprong, daar de stand vijf minuten na de openingstreffer al gelijk werd getrokken. Na een afgemeten voorzet van Bruno Fernandes wist Ronaldo in twee instanties Lukasz Fabianski te kloppen van dichtbij: 1-1.

In het tweede bedrijf kon het duel beide kanten op. Ronaldo zag een schot gepakt worden en smeekte een kwartier voor tijd tevergeefs om een strafschop. In een poging iets te forceren bracht Solskjaer in de slotfase Lingard binnen de lijnen. De aanvaller, die tegen Young Boys de grote schlemiel was in de Champions League met een grote fout, nam in de absolute slotfase sportieve wraak. De middenvelder trok vanaf de linkerkant van het veld naar binnen en vond de rechterbovenhoek: 1-2.

Alsof dat nog niet genoeg was dacht Ronaldo twee minuten later aan een strafschop. De Portugees werd naar eigen zeggen neergehaald en schreeuwde moord en brand, maar kreeg de strafschop niet. Aan de andere kant ging de bal wel op de stip na een handsbal van Luke Shaw. Arbiter Martin Atkinson legde het leer na tussenkomst van de VAR op elf meter en zag hoe De Gea de strafschop van Noble keerde en samen met Lingard uitgroeide tot man van de wedstrijd.